Sant’Antonio, grandi feste, Assisi abbraccia la polizia

Sempre grande partecipazione per la festa del Piatto di Sant’Antonio Abate, che anche ieri mattina ha visto moltissime persone in piazza a Santa Maria degli Angeli per la benedizione degli animali. Grande protagonista, la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. Come al solito il Piatto si è svolto tra sacro (messa e processione) e profano (la consumazione del Piatto, spettacolo teatrale al Lyrick, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria).

Le celebrazioni del Piatto di Sant’Antonio sono state organizzate dai Priori Serventi 2020: Mauro Baglioni, Giancarlo Boschetti, Francesco Chioccioni, Juri Cianetti, Gianluca Gentile, Curzio Moretti, Filiberto Paggi, Riccardo Palazzini, Moreno Piampiano, Loris Ravizzoni, Fabrizio Ronca e Alessandro Roscini.