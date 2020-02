Scale immobili, petizione in Comune, il promotore Andrea Angelucci

Andrea Angelucci, promotore della raccolta firme (nel sono state raccolte oltre 400 e la petizione continua), l’ha consegnata al Comune. «L’amministrazione municipale ha fatto solo degli annunci, ma i cittadini vogliono vedere i fatti», sottolinea Angelucci. «Far eseguire il check point nel parcheggio di Porta Nuova e poi portare in Largo Properzio i bus, per la discesa e risalita dei turisti, è una soluzione veramente impraticabile – dice Claudia Travicelli -.

In primo luogo non sarebbe possibile gestire, il bus o i bus, più di uno alla volta. Questo comporterebbe delle manovre, assistite da agenti della Polizia Municipale, unici soggetti abilitati a dirigere il traffico, e praticamente sparirebbero dalle strade di Assisi, con tutte le ovvie ripercussioni sul traffico locale – aggiunge -. Si pensi solo quei momenti della giornata che i bus portano e riportano gli alunni delle scuole, che già bastano quelli per congestionare il traffico.

Non dimentichiamo poi che le scuole ci sono da settembre a metà giugno. Come detto soluzione impraticabile», conclude Travicelli, evidenziando i disagi per cittadini e turisti, i danni economici per gli operatori commerciali e l’impossibilità a gestire un meccanismo complesso sia sul piano delle manovre necessarie che dell’impegno degli agenti della Polizia locale. M.B.