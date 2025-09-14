Assisi celebra il Cantico con arte e fede al Cortile di Francesco

Sette giorni di incontri, musica e pensiero francescano

Dal 15 al 21 settembre, Assisi si trasforma in un crocevia di pensiero, arte e spiritualità grazie al programma del Cortile di Francesco, come riportato nel comunicato stampa diffuso dagli organizzatori. L’iniziativa, che si rinnova ogni anno, propone un calendario fitto di eventi che spaziano dalla giustizia alla scienza, dalla musica alla poesia, con un forte accento sulla cura del creato e sull’eredità culturale di San Francesco.

Lunedì si è aperto con il Viceministro Francesco Paolo Sisto, che ha discusso il rapporto tra creatività giuridica e applicazione normativa. A seguire, fra Marco Moroni e Fausto Bertinotti hanno riflettuto sul ruolo della Chiesa nella società contemporanea. In serata, la compagnia #SIneNOmine ha portato in scena “Galeotto Fratem”, spettacolo nato all’interno della Casa di Reclusione di Spoleto, dove il linguaggio diventa strumento di rinascita.

Martedì, Chiara Bertoglio e Massimiliano Dragoni hanno esplorato l’evoluzione musicale del Cantico delle Creature, moderati da fra Nicola Zanin. La giornata si è conclusa con il concerto medievale “Gloriosus Franciscus” nella Basilica Superiore.

Mercoledì ha visto Marco Sorbara raccontare la sua esperienza di detenzione preventiva, mentre Patrizia Caraveo e fra Giulio Cesareo hanno guidato un dialogo sulle stelle, culminato in un’osservazione astronomica.

Giovedì, la Rete delle Città di Carta ha promosso la sostenibilità attraverso il riciclo, con la proposta di istituire una giornata nazionale dedicata. In serata, Uccio De Santis ha portato il sorriso con “Anche Francesco era un giullare”.

Venerdì si è parlato di energia come motore di rinascita ecologica, con una tavola rotonda che ha coinvolto esperti e aziende. L’intelligenza artificiale è stata al centro di un confronto etico, a un anno dall’AI Assisi Act. In serata, Aldo Cazzullo ha presentato in anteprima il suo nuovo libro “Francesco. Il primo italiano”.

Sabato ha offerto un viaggio tra manoscritti antichi e riflessioni sul linguaggio del Cantico. Il Movimento Laudato Si’ ha rilanciato l’impegno per la transizione ecologica. La giornata si è chiusa con il concerto “The Sound of Peace” ideato da Andrea Ceccomori.

Domenica, il Piccolo Coro dell’Antoniano ha cantato la pace e l’accoglienza, mentre il panel “Il linguaggio della lode” ha attraversato la poesia occidentale da Omero a Mariangela Gualtieri. In chiusura, lo spettacolo di danza “Sotto le stelle di Assisi” ha celebrato il Cantico con grazia e intensità.

Il comunicato stampa sottolinea come ogni evento abbia contribuito a rendere Assisi un laboratorio vivente di bellezza, dialogo e responsabilità. Il Cortile di Francesco si conferma così un appuntamento imprescindibile per chi cerca ispirazione tra spiritualità, cultura e impegno civile.