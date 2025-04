Assisi e Roma siglano accordo per iniziative Giubileo 2025

Intesa per turismo, economia, e sviluppo sostenibile

Assisi e Roma siglano accordo – Assisi e Roma hanno formalizzato oggi un accordo per sviluppare iniziative comuni in vista del Giubileo 2025, mirato a rafforzare la cooperazione tra le due città su temi di interesse comune come il turismo, l’economia e lo sviluppo sostenibile. La firma dell’intesa è avvenuta nel pomeriggio, nella città umbra, con la partecipazione di rappresentanti dei Consigli comunali di entrambe le realtà e la presenza di referenti di associazioni e soggetti culturali coinvolti nell’evento.

L’accordo, patrocinato da Rai Umbria e con la collaborazione della testata giornalistica TGR, sancisce un impegno congiunto per promuovere il patrimonio culturale e religioso delle due città, favorendo scambi tra i cittadini e l’accesso facilitato a luoghi di interesse culturale. L’iniziativa si pone come un’opportunità per consolidare un legame forte tra Roma e Assisi, due città che, pur nelle loro differenze dimensionali, sono unite dalla storicità e dal valore religioso che le caratterizza.

Nel corso dell’evento, esperti dei settori turismo, economia e cultura hanno presentato le potenzialità del Giubileo 2025 e il suo impatto positivo sul piano sociale ed economico. Le due città, infatti, condividono un’importante tradizione storica e religiosa, legata in particolare alla figura di San Francesco e alla città di Roma come cuore spirituale del cristianesimo. Questo evento, infatti, rappresenta per entrambe un’opportunità di crescita e di rinnovamento.

Tra i punti salienti dell’accordo, spiccano le azioni destinate a facilitare il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale. Come prima misura, il Comune di Roma ha deciso di mettere a disposizione mille “Roma Pass”, una tessera che permette l’ingresso gratuito a numerosi siti storici e culturali della capitale. In cambio, Assisi offrirà cinquecento “Assisi Card Giubileo 2025”, che garantiranno l’ingresso gratuito a luoghi simbolici della città, come i Musei Civici (Pinacoteca comunale, Foro romano e Rocca maggiore), e una riduzione sui costi per l’utilizzo del bus elettrico “Assisi Serafica Bellezza Eco Tour”, un mezzo ecologico che permette di esplorare il centro storico della città e il circuito museale.

L’accordo evidenzia anche l’importanza di avviare buone pratiche che possano favorire lo sviluppo sostenibile e il miglioramento dei servizi per la cittadinanza. Entrambe le città si sono infatti impegnate a studiare e implementare progetti che favoriscano l’accessibilità culturale e turistica, sia per i residenti che per i visitatori. L’iniziativa prevede anche la creazione di servizi convenzionati per agevolare l’esperienza turistica e favorire la conoscenza reciproca tra i cittadini di Assisi e Roma, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio collettivo.

L’accordo sancisce, quindi, una visione condivisa del Giubileo come momento di unione tra Roma e Assisi, con un forte accento sulla cooperazione tra le due città. L’iniziativa, infatti, si configura come un’occasione unica per attrarre visitatori e offrire loro esperienze indimenticabili che combinano la ricchezza spirituale, storica e culturale di queste realtà.

Con questa collaborazione, le due città intendono mettere in pratica un modello di sviluppo che punti sull’integrazione tra cultura, economia e sostenibilità, rafforzando le relazioni bilaterali e creando nuove opportunità per il territorio. Un aspetto significativo di questo progetto è il supporto che Assisi e Roma intendono offrire alle rispettive comunità, assicurando che il Giubileo 2025 non sia solo un evento religioso, ma anche una fonte di crescita culturale e sociale per tutti i partecipanti.

Infine, l’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per incrementare la visibilità di entrambe le città e attrarre un flusso maggiore di turisti, favorendo al contempo una più profonda connessione tra i cittadini e il patrimonio storico e culturale che entrambe custodiscono gelosamente. La sinergia tra Assisi e Roma, dunque, è destinata a diventare un modello di collaborazione fruttuosa e a lungo termine, facendo del Giubileo 2025 un evento che vada oltre i confini delle singole città, per abbracciare tutto il territorio nazionale.