Assisi lancia un messaggio universale di pace e fratellanza

Celebrazioni francescane ricordano valori civili e spirituali

Alla vigilia della festa di San Francesco, la città di Assisi si prepara a rilanciare un messaggio di pace e fratellanza che attraversa confini e generazioni. La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, ha sottolineato come il Santo, patrono d’Italia e simbolo della regione, rappresenti un modello universale di dialogo e convivenza, in un momento storico segnato da conflitti e violenze diffuse.

Bistocchi ha ricordato che il lascito di San Francesco non riguarda solo la spiritualità, ma anche l’impegno civile: la costruzione della pace richiede costanza quotidiana, ascolto reciproco e impegno contro l’indifferenza. “La pace non è un traguardo, ma un percorso quotidiano da coltivare in ogni gesto e relazione”, ha spiegato la presidente, evidenziando il valore del rispetto e del riconoscimento reciproco come strumenti concreti per mantenere l’armonia sociale.

L’Umbria, secondo Bistocchi, porta avanti questa eredità da decenni. Nel 1961 da Perugia partì la prima Marcia per la Pace verso Assisi, promossa da Aldo Capitini, con un unico messaggio chiaro: la pace si pratica e si costruisce, non si proclama. Questo evento storico rimane esempio di come valori universali possano essere vissuti nella quotidianità di istituzioni, scuole, famiglie e comunità locali.

In occasione dell’800esimo anniversario della morte di San Francesco, le celebrazioni francescane assumono un significato ancora più profondo. Da Assisi, cuore spirituale della regione, si rinnova un invito a cooperare, dialogare e diffondere solidarietà, affinché la pace diventi concreta e condivisa. Il messaggio di fratellanza lanciato dalla città umbra si conferma oggi più che mai attuale e necessario, incarnando un ideale universale capace di ispirare intere generazioni.