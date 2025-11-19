Assisi, viabilità modificata per la visita di Papa Leone XIV

Limitazioni il 19 e 20 novembre per sicurezza e cortei papali

Assisi si prepara alla prima visita di Papa Leone XIV adottando una serie di provvedimenti straordinari alla viabilità nelle giornate del 19 e 20 novembre, in concomitanza con l’82ª Assemblea generale della CEI. Le misure, necessarie per garantire la sicurezza pubblica, riguardano Santa Maria degli Angeli e il centro storico, con divieti di sosta, sospensioni della circolazione, modifiche ai sensi di marcia e limitazioni temporanee al traffico in occasione dei cortei papali.

A Santa Maria degli Angeli il divieto di sosta scatta dalle 18 del 19 novembre in viale Maratona, viale Patrono d’Italia, Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, via Los Angeles e area parcheggi limitrofe, mentre la circolazione sarà sospesa dalle 7 alle 11 del 20 novembre nei principali assi stradali della zona, con ulteriori interruzioni temporanee dalle 8.10 alle 11.

Nel centro storico stop alla sosta dalle 18 del 19 novembre in diverse vie attorno alla Basilica di San Francesco e divieti di transito il 20 novembre dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 8.10 alle 9.30 lungo l’itinerario dei cortei. Prevista inoltre l’inversione del senso di marcia in alcune strade interne.

Su richiesta della Questura saranno rimossi cestini e cassonetti lungo il percorso e sospese le attività dei cantieri nella fascia oraria 6-11 di giovedì. Le scuole resteranno invece aperte. I cittadini potranno accogliere il Pontefice in Piazza Inferiore di San Francesco e avanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.