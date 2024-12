Augurio di Natale dai Frati [Video] Minori: “Emmanuele, Dio con noi”

Augurio di Natale dai Frati Minori: “Emmanuele, Dio con noi”

Augurio di Natale – Dal Chiostro di Santa Maria degli Angeli della Porziuncola, i Frati Minori della Provincia Serafica dei Frati Minori dell’Umbria e della Sardegna desiderano estendere un caloroso e solare augurio a tutti, ricordando con gioia che l’Emmanuele, il Dio con noi, è la verità che accompagna ogni cuore in questo Natale. Il messaggio, trasmesso dai frati, invita a riflettere su quanto sia straordinario che Dio non sia solo vicino, ma che viva anche dentro di noi, un Dio che si fa intimo e prossimo a ciascuno, in un’amicizia che va oltre ogni comprensione umana.

Il Natale è sempre stato un momento speciale di incontro e di rinnovamento spirituale, ma quest’anno, l’augurio assume una dimensione ancora più profonda: Dio non è solo in mezzo a noi, non è solo presente nelle tradizioni e nei gesti di amore che si condividono in questa festa. Il vero augurio è che Dio possa essere il compagno di viaggio nella nostra quotidianità, nel nostro cuore, nella nostra intimità. Un Dio che non si limita a esserci, ma che ci ama al punto di essere più intimo con noi di quanto possiamo essere con noi stessi.

Questo messaggio di speranza e di confidenza viene a rivelarsi ancora più potente alla luce delle riflessioni dei frati. San Paolo, infatti, ci ricorda che Dio è vicino, ma se questo fosse ancora troppo poco, l’augurio di Natale si compie nel desiderio di Dio di essere davvero dentro di noi. Il Natale ci invita a vivere questa realtà, a riconoscere che la nostra esistenza è strettamente legata a questa compagnia di Dio, che cammina con noi nella bellezza e nelle difficoltà del nostro essere.

In un tempo che spesso sembra segnato dalla solitudine e dall’incertezza, il messaggio dei frati giunge come una luce di speranza. L’Emmanuele, il Dio con noi, non è solo una promessa, ma una realtà tangibile che ci accompagna ogni giorno. È una presenza che non abbandona mai il suo popolo, che cammina al nostro fianco, che ci sostiene nei momenti difficili e che ci infonde coraggio.

Il Natale ci invita a vivere questa realtà non solo come una celebrazione annuale, ma come una scoperta quotidiana della presenza di Dio nella nostra vita. È un’opportunità per riscoprire l’intimità con il nostro Creatore, per sentire la sua vicinanza come una dolce compagnia che ci guida, ci consiglia e ci ama con infinita pazienza.

In questo periodo speciale dell’anno, i Frati Minori dell’Umbria e della Sardegna ci esortano a non dimenticare che la gioia di Natale non è solo un’emozione effimera, ma una speranza che possiamo coltivare ogni giorno. L’amore di Dio non è solo nel passato, ma è una realtà che si manifesta costantemente, soprattutto quando ci apriamo alla sua presenza dentro di noi.

Non è facile vivere questo messaggio in un mondo che spesso sembra lontano da questi ideali, ma la sfida di questo Natale è proprio quella di riscoprire la profondità di questa verità, che l’Emmanuele è il Dio che cammina con noi, che è dentro di noi, che ci ama in modo infinito e intimo. In questo spirito, l’augurio di Natale diventa un invito a rinnovare la nostra fede e a viverla con gioia, con calore e con la consapevolezza che non siamo mai soli.

La speranza che l’Emmanuele, Dio con noi, possa essere sempre più una realtà viva nei nostri cuori, è ciò che ci accompagnerà anche nei mesi a venire, fino all’anno giubilare che si avvicina. Questo è il messaggio che, dal cuore dell’Umbria, i Frati Minori desiderano portare a tutti: il Dio che è in mezzo a noi, il Dio che è vicino a noi, è anche il Dio che vive dentro di noi, e questa è la nostra forza, la nostra gioia, la nostra speranza per ogni giorno della vita.

Il messaggio di questo Natale è, quindi, un invito a sperimentare la confidenza, l’amicizia e l’intimità con Dio, un Dio che non solo ci è vicino, ma che è in noi. Che il calore di questa consapevolezza possa riscaldare i cuori più freddi, illuminare le menti più confuse e portare serenità nelle vite di tutti. Il Natale è l’occasione perfetta per ricordarci che la luce di Gesù Cristo, l’Emmanuele, è la luce che guida il nostro cammino.

In conclusione, i Frati Minori auspicano che tutti possano vivere questo Natale con la certezza che Dio è sempre con noi, che la sua presenza è un dono che ci accompagna e ci rende forti. Il vero augurio è che ogni cuore possa sentire l’intimità e l’amore di Dio come una presenza tangibile, che non è mai lontana, ma è sempre qui, dentro di noi, pronto a rinnovarci ogni giorno.

Buon Natale a tutti, dal Chiostro di Santa Maria degli Angeli della Porziuncola e dai Frati Minori dell’Umbria e della Sardegna.