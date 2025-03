Canonizzazione Carlo Acutis: misure per afflusso ad Assisi

Organizzazione per bus, percorsi e celebrazioni dal 24 al 28 aprile

Dal 24 al 28 aprile, in occasione della canonizzazione di Carlo Acutis, prevista per il 27 aprile in piazza San Pietro, sono stati definiti piani per l’accoglienza a Assisi. Le misure coinvolgono la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, il Comune di Assisi, le Famiglie Francescane e la Regione Umbria. L’obiettivo è gestire l’arrivo dei pellegrini, che si aggiungeranno ai turisti già presenti per il periodo festivo.

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito in Prefettura, seguito da un tavolo tecnico in Questura, con rappresentanti della sicurezza, del pronto intervento e della Protezione civile. Si è stabilito un piano per la viabilità, l’accoglienza e la sicurezza.

Dal 24 al 28 aprile, il Santuario della Spogliazione sarà aperto dalle 7 alle 23. Le celebrazioni eucaristiche si terranno nelle Basiliche di Santa Maria degli Angeli e San Francesco d’Assisi, secondo gli orari ufficiali delle Messe.

Per gestire l’accesso veicolare, il Comune di Assisi e la Diocesi hanno stabilito che gli autobus dovranno prenotare i parcheggi tramite il portale myCicero. I bus saranno indirizzati a diverse aree di sosta in base alla provenienza, per evitare congestioni. Percorsi pedonali consigliati aiuteranno a dirigere i flussi verso i luoghi francescani e la tomba di Carlo Acutis.

Per informazioni e accoglienza turistica sono disponibili i numeri 0758138680 – 0758138681 e i siti www.assisisantuariospogliazione.it e www.visit-assisi.it.