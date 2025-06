Canonizzazione di Carlo Acutis, riaperte le prenotazioni

Confermato il treno da Assisi a Roma: ancora posti disponibili, ecco come partecipare

ASSISI – Confermato il treno che il 7 settembre partirà dall’Umbria per portare i fedeli che parteciperanno alla canonizzazione di Carlo Acutis. A darne notizia è don Antonio Borgo, vicario per la pastorale della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e coordinatore della commissione costituita ad hoc per questo grande evento.

“Dopo l’annuncio del Santo Padre Leone XIV della nuova data della canonizzazione di Carlo – spiega don Borgo – abbiamo riattivato tutta la macchina organizzativa che porterà circa 800 pellegrini in piazza San Pietro per la cerimonia in Vaticano. Sarà un momento di grazia a cui ci eravamo già preparati ma che la prematura morte di papa Francesco ha solo rinviato. Ora riprendiamo con entusiasmo il cammino sapendo che sono tanti i devoti di Carlo che, insieme a Pier Giorgio Frassati, saliranno agli onori degli altari diventando due grandi esempi per i giovani e testimoni della Chiesa.