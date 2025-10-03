Collega santuari umbre per turismo e pellegrinaggi

Busitalia lancia tre nuove linee per i luoghi di San Francesco

In Umbria si apre una nuova stagione di mobilità sostenibile a sostegno del pellegrinaggio e del turismo culturale. A partire da domani, 4 ottobre, e fino al 6 gennaio 2026, saranno attive tre linee sperimentali di Busitalia, società del Gruppo FS-Trenitalia, pensate per raggiungere alcuni tra i più significativi santuari legati alla spiritualità francescana. L’iniziativa nasce in occasione dell’Anno Giubilare, in sinergia con la Regione Umbria, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di trasporto pubblico e allo stesso tempo promuovere un turismo lento, rispettoso e inclusivo.

Il progetto, come sottolineato dalla presidente della Regione Stefania Proietti, mira a rendere più accessibili i luoghi dove San Francesco ha lasciato segni profondi della sua esperienza spirituale, offrendo a visitatori e fedeli un’occasione per unire viaggio e meditazione. «La nostra regione – ha affermato – è da sempre un crocevia di spiritualità e cultura. Con queste linee vogliamo valorizzare i cammini francescani e consolidare legami con altre aree del centro Italia».

Anche l’assessore ai Trasporti Francesco De Rebotti ha rimarcato il valore dell’iniziativa, frutto della collaborazione con Busitalia, che integra trasporto pubblico e promozione territoriale. I nuovi collegamenti, infatti, renderanno più semplice l’accesso a mete simboliche come Greccio, dove San Francesco diede vita al primo presepe vivente, La Verna, luogo delle stimmate, e il Sacro Speco di Narni, testimonianza della sua esperienza eremitica.

Le tre direttrici di viaggio sono state studiate per connettere città umbre e località limitrofe con i santuari: la Linea 1 unirà Perugia ad Assisi, Foligno, Spoleto, Terni e Greccio; la Linea 2 collegherà Assisi, Perugia e Città di Castello con La Verna; la Linea 3 partirà da Orvieto e attraverserà Amelia e Narni prima di raggiungere nuovamente Greccio.

«Mettere in rete i luoghi francescani – ha dichiarato l’amministratore delegato di Busitalia, Serafino Lo Piano – significa offrire a turisti e pellegrini un viaggio completo, che unisce trasporto confortevole e valore spirituale. Grazie all’integrazione con Trenitalia i biglietti saranno facilmente acquistabili anche dalla clientela internazionale».

I titoli di viaggio sono disponibili su tutti i canali Trenitalia, sul sito Busitaliashop.it e tramite l’app Salgo. I collegamenti seguiranno un calendario che include anche le festività, consultabile su fsbusitalia.it.

L’iniziativa, evidenzia la nota diffusa da Regione Umbria e Busitalia, rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione dei cammini francescani e rafforza il ruolo dell’Umbria come cuore pulsante della spiritualità francescana e del turismo sostenibile.