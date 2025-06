Concerto ad Assisi celebra il Giubileo nel nome di Francesco

Marino e Assisi insieme per l’evento musicale del 27 giugno

Concerto ad Assisi – La Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi ospiterà il 27 giugno 2025, alle ore 21.00, il concerto gratuito “Francesco che sarà Santo”, evento musicale promosso dalla Città di Marino in collaborazione con la Città di Assisi. La direzione artistica è affidata all’Associazione culturale La Terzina. L’iniziativa rientra nel calendario ufficiale “Assisi Estate 2025” e si inserisce nel contesto delle celebrazioni per l’Anno Giubilare e l’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature.

L’opera musicale che sarà eseguita nel corso della serata è una sinfonia composta dal Maestro Mario Alberti, originario di Marino. La partitura è stata scritta specificamente per orchestra di fiati e percussioni, con una struttura musicale concepita per valorizzare l’espressività della banda. A interpretarla sarà il Filarmonico Enrico Ugolini, diretto dal Maestro Roberto Carmine Scura, autore anche degli arrangiamenti. L’opera di Alberti, realizzata per la prima volta oltre un decennio fa, ha ottenuto nel 2015 un importante riconoscimento dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come composizione classica contemporanea di rilevante valore culturale.

Il concerto assume un significato simbolico particolare non solo per il luogo in cui si svolge, ma anche per i soggetti coinvolti. Le città di Marino e Assisi sono legate da un patto d’amicizia sottoscritto nel 2011, che affonda le sue radici nel rapporto tra San Francesco e Jacopa de’ Settesoli, nobildonna romana originaria di Marino. Figura storica di grande rilievo, Fra’ Jacopa fu vicina al Santo negli ultimi anni della sua vita e partecipò attivamente alla diffusione del suo messaggio attraverso l’Ordine Francescano Secolare.

Concerto ad Assisi

ù introdurre l’opera sarà il professor Aldo Onorati, studioso di Dante di fama internazionale. Durante la presentazione, l’attrice Rita Rossi interpreterà versi della Divina Commedia dedicati al Santo di Assisi, aggiungendo un elemento letterario e teatrale alla serata.

L’iniziativa rappresenta anche una tappa significativa nel percorso artistico del Maestro Alberti, che porta la propria produzione musicale nel cuore dell’Umbria, in una cornice tra le più prestigiose per il patrimonio spirituale italiano. La sinergia tra istituzioni locali e associazioni culturali ha reso possibile questo evento, concepito come un momento di riflessione spirituale e valorizzazione culturale.

L’opera sinfonica “Francesco che sarà Santo” ha una storia che la lega strettamente ai momenti di celebrazione religiosa a livello nazionale. Già nel 2012 era stata pubblicata in formato discografico grazie al sostegno dell’allora Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana di Roma Capitale. In occasione del Giubileo della Misericordia del 2015, una copia del CD fu donata personalmente a Papa Francesco, rafforzando il legame tra musica e spiritualità.

Il concerto del 27 giugno si colloca in un quadro più ampio di iniziative promosse per l’Anno Giubilare 2025, evento che richiama fedeli e visitatori da tutto il mondo. La scelta di ospitare questa composizione proprio ad Assisi, città simbolo del francescanesimo, sottolinea l’intento di coniugare arte e fede in un contesto che esalta il valore del patrimonio culturale immateriale.

La partecipazione attiva del Filarmonico Enrico Ugolini testimonia l’impegno di realtà musicali locali nella diffusione di opere che raccontano la storia e la spiritualità italiana. L’ensemble, con una consolidata tradizione, rappresenta un esempio concreto di come la musica possa divenire strumento di promozione culturale e coesione territoriale.

Inoltre, l’evento rafforza il ruolo della musica come elemento di dialogo tra comunità. L’incontro tra Marino e Assisi, mediato dalla memoria storica di figure come San Francesco e Jacopa de’ Settesoli, trova una nuova forma espressiva in una composizione contemporanea che rivisita in chiave sinfonica valori antichi e sempre attuali.

La collocazione dell’evento nel cuore del programma estivo della città di Assisi accentua la volontà di integrare il patrimonio musicale nel contesto delle celebrazioni religiose, offrendo al pubblico non solo un momento di ascolto ma anche di partecipazione a un’esperienza collettiva di spiritualità e memoria.

Con “Francesco che sarà Santo”, le città di Marino e Assisi rinnovano un legame culturale e spirituale che attraversa i secoli, consolidando la tradizione di collaborazione tra territori accomunati da figure e ideali condivisi. L’evento del 27 giugno si presenta così come una tappa significativa nel cammino verso il Giubileo, segnando con la musica un tempo di riflessione, celebrazione e unità.