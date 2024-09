“CorporalMente”: studenti e riflessioni su corpo, cibo e sport ad Assisi

Si è aperta oggi la decima edizione del “Cortile di Francesco”, con il primo evento centrale dedicato ai giovani, intitolato “Vogliamoci bene”. L’incontro, parte del programma “CorporalMente” (in corso dal 12 al 15 settembre), ha visto la partecipazione di numerosi studenti delle scuole medie superiori del territorio, chiamati a riflettere su temi cruciali come la felicità, il rapporto con il cibo, il proprio corpo e le relazioni interpersonali, anche attraverso lo sport.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la palestra Area4 Group. Tra i relatori presenti vi erano Barbara Carli, CEO e fondatrice di Area4, il biologo nutrizionista Michele Cipiciani, il medico nutrizionista Mauro Mario Mariani e fra Simone Tenuti, responsabile della pastorale giovanile del Sacro Convento di Assisi.

Il tema portante della giornata si è basato sull’importanza dell’integrazione tra corpo e interiorità, un concetto ispirato dalle stimmate di San Francesco, considerate come espressione fisica di un’esperienza spirituale. Questo concetto è stato il punto di partenza per una riflessione più ampia offerta ai giovani partecipanti: il corpo e l’interiorità non sono elementi separati, ma costituiscono un tutt’uno che forma la persona.

Durante l’incontro, Barbara Carli ha evidenziato come i pensieri siano il frutto di un dialogo tra cervello e cuore, sottolineando che prendersi cura del proprio corpo è una responsabilità individuale. Mauro Mario Mariani e Michele Cipiciani hanno poi approfondito il tema del cibo, soffermandosi in particolare sulla dieta mediterranea e sui legami tra il corpo e l’alimentazione. I due esperti hanno anche riflettuto sulla celebre frase del filosofo Feuerbach, “siamo ciò che mangiamo”, analizzandola da un punto di vista biologico.

Fra Simone Tenuti ha aggiunto una prospettiva spirituale alla discussione, narrando episodi della vita di San Francesco e il suo approccio al cibo. Al termine dell’incontro, i ragazzi hanno partecipato a un’attività fisica all’aperto, in collaborazione con Area4 Group, per ribadire l’importanza del movimento come parte integrante del benessere personale.

Il programma degli eventi del “Cortile di Francesco” proseguirà nel pomeriggio con diversi incontri:

Ore 16:00: “Una questione di cura”, riflessione sul rapporto tra sanità pubblica e privata in Umbria.

Ore 18:00: Lectio di Luca Sommi dal titolo “Viaggio nelle bellezze”.

Ore 19:00: “Bellezze da gustare: felicità e stupore nel pellegrinaggio ai luoghi dello spirito”, evento realizzato in collaborazione con Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La prima giornata si concluderà alle 21:30 con lo spettacolo di danza contemporanea “La sagra della primavera”, eseguito dall’ODA Dance Company sulle musiche di Igor Stravinskij. Lo spettacolo, diretto dal coreografo Ermanno Sbezzo, si terrà nel suggestivo prato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco. In caso di pioggia, l’evento verrà spostato nella sala polivalente “Pietro Lorenzetti” del Centro Convegni Colle del Paradiso.

L’edizione di quest’anno del “Cortile di Francesco” è interamente dedicata al tema del corpo, della mente e della spiritualità, con un focus particolare sull’importanza del benessere fisico e mentale attraverso un approccio olistico. Le quattro giornate dell’evento offriranno ai partecipanti la possibilità di confrontarsi su argomenti legati alla cura di sé, con numerosi incontri e attività pratiche che coinvolgeranno esperti di diverse discipline.