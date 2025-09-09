Cortile di Francesco accoglie CICATR/CI tra arte e fragilità

Fondazione Bullone presenta mostra e incontri dal 14 al 21

Cortile di Francesco – Dal 14 al 21 settembre 2025, ad Assisi, il Cortile di Francesco aprirà le porte all’esperienza CICATR/CI, proposta da Fondazione Bullone in occasione della XI edizione dell’iniziativa promossa dai frati del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco, dedicata quest’anno all’ottavo centenario del Cantico delle creature. Si tratta di un comunicato stampa che annuncia un percorso culturale e artistico, nato come spazio di dialogo e confronto, dove fragilità e risorse convivono generando nuove possibilità di crescita collettiva.

L’esperienza CICATR/CI, secondo quanto sottolinea la Fondazione, sarà articolata in una mostra inaugurata il 14 settembre alle ore 15.00 e aperta ogni giorno fino al 21 settembre dalle 10.00 alle 18.00, arricchita da un’opera collettiva, da laboratori e da workshop. L’iniziativa intende stimolare una trasformazione sociale, superando tabù e pregiudizi attraverso linguaggi artistici e partecipativi.

Fondata nel 2012 a Milano dall’imprenditore e filantropo Bill Niada, la Fondazione Bullone è un ente del terzo settore impegnato nell’accompagnare giovani che hanno affrontato malattie croniche o gravi a ritrovare identità, talenti e competenze per reinserirsi pienamente nella vita sociale e professionale. La presenza al Cortile di Francesco rappresenta un nuovo capitolo nel percorso di sensibilizzazione e diffusione di una visione che riconosce la fragilità come risorsa preziosa.

Il programma prevede anche momenti di confronto con il mondo dell’impresa, del terzo settore e dell’università. Due tavole rotonde creeranno un ponte tra profit e non profit: la prima in programma venerdì 19 settembre dalle 18.00 alle 19.30 presso il Cortile della Basilica Inferiore, la seconda sabato 20 settembre dalle 16.00 alle 17.00 nella Sala Stampa del Sacro Convento.

A prendere parte al dialogo saranno rappresentanti di Gruppo Barilla, Pane Quotidiano, Rödl & Partner, Sky Italia, Fondazione Cariplo, EF Education Italia, VIDAS, Politecnico di Milano e Fondazione Malattie del Sangue, con il sostegno di realtà come Nestlé, Esselunga, Tradedoubler e Terra Comunica. Il titolo del dibattito sarà “Cantico Contemporaneo: Lode all’Essere Umani – Cicatrici e bellezza nel nostro tempo”.

Gli incontri vedranno la partecipazione, tra gli altri, di Bill Niada, Giulio Cesareo del Sacro Convento, Andrea Belli del Gruppo Barilla, Roberto Cairoli della Fondazione Malattie del Sangue, Rita Santaniello di Rödl & Partner e rappresentanti di Sky Italia. Il giorno successivo interverranno esponenti di Fondazione Cariplo, EF Education, Politecnico di Milano e VIDAS.

L’accesso agli eventi sarà libero fino a esaurimento posti, confermando la vocazione inclusiva e comunitaria di una manifestazione che, anno dopo anno, rafforza la sua funzione di laboratorio culturale e spirituale.