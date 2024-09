Cortile di Francesco: nella terza giornata si entra nel vivo del tema delle stimmate

Il Cortile di Francesco entra nel vivo del tema ispiratore di questa decima edizione, l’ottavo centenario delle stimmate che Francesco ricevette a La Verna nel 1224. La terza giornata di incontri si è aperta con il panel dal titolo “Corpo: dentro il tempo l’eternità”. Con Giovanni Boni, Lucia Vantini, fra Domenico Paoletti, OFMConv, e la moderazione di Paola Saluzzi, è stato possibile approfondire da un punto di vista più spirituale il rapporto imprescindibile tra interiorità e corpo e il modo in cui anima e corpo sono in realtà una cosa sola.

Il dott. Giovanni Boni, medico dello sport, ha sottolineato come tutto passi per il corpo, e quindi la necessaria considerazione delle due dimensioni come unicum. Questo è stato il punto di partenza del contributo dal carattere più teologico e spirituale-francescano degli altri relatori. Guardare il nostro corpo dal punto di vista spirituale, ha sottolineato in particolare la dott.ssa Vantini, significa riconoscere la concretezza della nostra storia.

A questo primo panel è seguito quello dal titolo “Dalla scrittura alla persona: chi era san Francesco?”. Con Attilio Bartoli Langeli, fra Fermino Giacometti, OFMConv, e Davide Rondoni, con la moderazione di Silvia Costantini, si è andati alla ricerca della personalità di Francesco attraverso l’analisi paleografica, grafologica e letteraria della Chartula, il documento autografo custodito ancora oggi presso il Sacro Convento, su cui è in corso in queste settimane una mostra fotografica dedicata nel chiostro superiore della Basilica.

Nel pomeriggio gli incontri in Sala Stampa riprenderanno alle 16, con il panel dal titolo “Benessere e longevità”: un confronto sul tema della salute e del benessere grazie al contributo di interpreti dalle prospettive differenti: Andrea Baccarelli (preside dell’Istituto di Public Health dell’Università di Harvard, negli USA), Massimo Mercati (AD di Aboca) e Monica Poggio (AD di Bayer Italia) con la moderazione di Paola Saluzzi. Alle 18 si entrerà nel mondo dell’arte contemporanea con Costantino D’Orazio: il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria offrirà una riflessione sul tema “Corpo e creatività: la persona nell’arte contemporanea”.

Anche i due panel del pomeriggio di ieri hanno rappresentato momenti di confronto importante su temi di attualità: quello dell’accessibilità è stato il filo conduttore di “Proprio con tutti! Il Cantico delle creature di san Francesco accessibile per persone con ASD”, mentre l’ambiente e la sostenibilità sono stati al centro del dibattito che ha visto protagonisti Carlo Montalbetti, Francesco Paola, Luca Proietti e Massimo Perari, con la moderazione di Giovanni Parapini. A che punto sono l’Italia e l’Europa nella transizione ecologica? Come la scuola e le famiglie possono contribuire a questo processo? Nel panel si è parlato di come si possa introdurre nei cittadini “un nuovo alfabeto della transizione ecologica”, della necessità di abbandonare il concetto di sviluppo in termini quantitativi in favore di quelli qualitativi e della promozione di buone pratiche da adottare nella quotidianità. Anche in questo incontro ha avuto spazio l’accessibilità: l’incontro si è svolto con traduzione LIS, sottotitolaggio per non udenti e audiodescrizione per non vedenti grazie a Rai – sede regionale Umbria e Rai Pubblica Utilità.

Dopo la danza e il cinema delle prime due serate, la terza giornata si chiuderà con la musica del Requiem universalis, opera musicale che reinterpreta il Requiem K. V. 626 di Mozart, ad opera del violinista Andrea Di Cesare (compositore e violinista, tra gli altri, dei Maneskin e dei Pinguini Tattici Nucleari) con violino elettrico, looper, campionatori e synth. La performance unisce tradizione ed innovazione per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni, riflettendo su come il corpo, lo spirito e l’ambiente siano interconnessi. Alla musica si alterneranno la lettura dell’episodio delle stimmate di san Francesco e altri testi della tradizione interpretati dagli attori Marcello Fonte, Mirko Frezza e Lidia Vitale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Associazione Mozart Italia, Opera Morlacchi e Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si terrà nella suggestiva cornice del sagrato della chiesa superiore della Basilica alle 21.30 e offrirà la traduzione LIS dei testi che verranno interpretati.