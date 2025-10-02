Custode Assisi conferma invito al Papa per 800 anni di San Francesco

Sicurezza stradale, ad Anas “Premio Mille e 118 Miglia del Soccorso” PARMA (ITALPRESS) – Anas ha ricevuto all’Università di Parma dal Rettore Paolo Martelli il “Premio Mille e 118 Miglia del Soccorso per l’eccellenza sulla sicurezza stradale” “per il contributo esemplare nella diffusione della cultura della sicurezza stradale, del rispetto del Codice della Strada e per il costante impegno nel rendere sempre più sicura l’infrastruttura stradale […]

Alle Gallerie d’Italia di Vicenza la mostra “Cristina Mittermeier” VICENZA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 3 ottobre 2025 al 15 febbraio 2026, nel suo museo delle Gallerie d’Italia – Vicenza, la mostra “Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza” a cura di Lauren Johnston e in collaborazione con National Geographic.Dopo una prima esposizione alle Gallerie d’Italia di Torino nel 2024 e successivamente alla […]

Zelensky “Lavoriamo insieme al muro contro i droni per proteggere l’Ue” COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “I recenti incidenti con i droni in tutta Europa sono un chiaro segnale che la Russia si sente abbastanza audace da intensificare questa guerra. Dobbiamo agire insieme e con forza”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso alla sessione plenaria del vertice della Comunità politica europea a […]

Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo e Generation formano 10mila Neet MILANO (ITALPRESS) – Prende il via “Giovani e Lavoro per ZeroNeet”, il programma sostenuto da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo e realizzato con Generation Italy – la fondazione no profit avviata da McKinsey & Company – che nei prossimi quattro anni punta a formare e accompagnare al lavoro 10.000 giovani tra i 18 e i […]

The Impossible Gym a SIO, insieme per cambiare la cultura sull’obesità TRIESTE (ITALPRESS) – Simbolo e rappresentazione della resistenza del corpo che pone ostacoli alla perdita di peso e delle difficoltà che le persone con obesità vivono tutti i giorni, “The Impossible Gym”, la palestra impossibile, approda a Trieste al Congresso Nazionale della Società Italiana dell’Obesità – SIO. Un’installazione che propone un’esperienza immersiva, sensoriale e interattiva […]

Attacco a sinagoga di Manchester, 4 feriti. Colpito l’attentatore MANCHESTER (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco a sinagoga di Manchester, nella zona di Crumpsall. Il presunto attentatore è stato colpito dalla polizia, intervenuta in seguito alla chiamata di un cittadino che aveva riferito di un veicolo che si stava dirigendo verso i pedoni. Sul posto anche diverse ambulanze per soccorrere […]

Studio Erion: il potenziale inespresso dei rifiuti da 940mila tonnellate ROMA (ITALPRESS) – Il rifiuto urbano indifferenziato che esce dalle case degli italiani nasconde un “potenziale inespresso” di materie prime particolarmente importanti, che oggi vengono perse definitivamente. E’ quanto emerge dallo studio condotto da Erion – in collaborazione con l’IPLA e il Politecnico di Milano – con l’obiettivo di stimare la presenza residua di specifici […]

Flotilla, Salvini “A rischio un processo di pace delicato e complicato” ROMA (ITALPRESS) – “Non sono in contatto con nessuno della Flotilla. Se ne occupano i miei colleghi ministri e lascio a loro il dialogo con persone che stanno mettendo a rischio la propria vita e un processo di pace delicatissimo. Quando, dopo mesi di sangue, di morti, di conflitti e scontri, il presidente Trump invita […]

Gaza, Meloni “Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme” ROMA (ITALPRESS) – “Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso, noi le stiamo seguendo minuto per minuto e stanotte l’unità di crisi della Farnesina è stata in contatto con gli avvocati di alcuni degli imbarcati: faremo tutto il possibile perchè queste persone possano tornare in Italia quanto prima”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio […]