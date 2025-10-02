Custode Assisi conferma invito al Papa per 800 anni di San Francesco

Festa internazionale nel 2026, attesa con gioia per la possibile visita papale
Frate Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi, ha annunciato che si sta lavorando con impegno alla celebrazione dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, prevista per il 2026, evento che sarà di rilevanza globale. L’intento è trasformare questa ricorrenza in una manifestazione di portata internazionale, valorizzando ancora di più la figura di San Francesco come patrimonio non solo italiano, ma universale. Il Papa è stato ufficialmente invitato a partecipare alle celebrazioni e ad altri momenti durante l’anno francescano, anche se al momento non vi sono conferme su date o frequenza della sua visita. Moroni ha sottolineato che, qualora il Pontefice decidesse di intervenire anche più volte, sarà accolto con grande gioia da tutta la comunità. Il comitato organizzatore, in collaborazione con il governo, sta mettendo a punto gli aspetti logistici ed economici per garantire una riuscita ottimale della manifestazione, che punta a coinvolgere fedeli e visitatori da tutto il mondo nell’omaggio a uno dei santi più amati e simbolici della cristianità.
