Franciscan Youth Meeting: migliaia di giovani verso Assisi

Grande raduno europeo tra fede e musica nel borgo di Assisi

Assisi, 16-02-2026 –La città serafica si prepara a diventare il cuore pulsante dell’Europa giovanile nella prossima estate. In occasione delle solenni celebrazioni per il Centenario francescano, Assisi aprirà le sue porte a una moltitudine di ragazzi e ragazze provenienti da ogni angolo del continente per il “GO! Franciscan Youth Meeting”. Si tratta di un evento di portata internazionale concepito per rimettere al centro il messaggio intramontabile del Poverello attraverso la forza dell’incontro, della preghiera comunitaria e della gioia condivisa. L’iniziativa concentrerà un vero e proprio laboratorio di vita dedicato alle nuove generazioni. come riferisce il comunicato stampa della Sala Stampa della Basilica San Francesco.

Le date vanno dal 3 al 6 agosto 2026. L’invito è rivolto a una fascia anagrafica ampia, che comprende giovani dai 18 ai 33 anni, senza alcuna distinzione tra chi già vive un percorso di fede e chi, invece, si pone in una posizione di ricerca o semplice curiosità. Il raduno cade in un anno dal valore simbolico immenso, ovvero l’ottavo centenario del Transito di San Francesco. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di costruire un’oasi di dialogo autentico, dove il silenzio dell’ascolto si alterni alla vivacità dei momenti di festa, permettendo a ciascun partecipante di interrogarsi sui grandi dilemmi dell’esistenza in un clima di sincera fratellanza.

Il programma delle quattro giornate è denso di appuntamenti che spaziano dalla cultura alla formazione personale. In particolare, il 4 e il 5 agosto saranno caratterizzati da workshop tematici di alto profilo, pensati per offrire spunti di riflessione e strumenti di crescita interiore. Questa sorta di “Capitolo delle stuoie” moderno vedrà fiorire anche la creatività con “Jubil Music”, una competizione canora che darà voce a chi esprime la propria interiorità attraverso le note. Sarà un palcoscenico d’eccezione per far risuonare melodie capaci di parlare all’anima, celebrando la musica come linguaggio universale di pace e unione tra i popoli.

Il “GO! Franciscan Youth Meeting” è il frutto prezioso di un lavoro corale che vede unite le diverse anime del mondo francescano: i Frati Minori, i Conventuali e i Cappuccini agiscono in totale sintonia con la Diocesi e l’Amministrazione comunale. Questo sforzo collettivo gode inoltre dell’autorevole supporto del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del Santo. L’idea portante, come sottolineano i religiosi coinvolti, è quella di irradiare la letizia del Vangelo aiutando i giovani a riscoprire la bellezza del servizio verso gli ultimi. La freschezza di San Francesco diventa così la bussola per rinnovare il presente attraverso lo sguardo di chi non ha paura di mettersi in cammino verso l’altro.

La logistica dell’evento è stata progettata per riflettere i valori della sobrietà e della condivisione tipici del carisma serafico. L’ospitalità non sarà delegata a fredde strutture alberghiere, ma si snoderà tra palestre e aree fieristiche allestite per l’occasione, favorendo uno spirito di adattamento che cementi il senso di comunità tra i partecipanti. Anche il momento del pasto diventerà un’occasione di legame profondo con il territorio e con i luoghi che ancora oggi custodiscono la memoria del Santo.

Gli organizzatori invitano tutti i giovani interessati a visitare il sito ufficiale https://www.goassisi.org/it/ per scoprire le modalità di partecipazione e assicurarsi un posto in questo cammino di scoperta e amicizia internazionale.

Programma dettagliato

Lunedì 3 agosto

Dalle ore 15:00 alle 18:00: accoglienza ufficiale nella piazza di Santa Maria degli Angeli, di fronte alla Basilica, per le operazioni di check-in, la consegna dei kit ai partecipanti e la sistemazione nei diversi alloggi (palestre e strutture dedicate).

Ore 21:30: apertura ufficiale dell’evento presso la Piazza Inferiore di San Francesco.

Martedì 4 agosto

Mattina e pomeriggio

Giornata dedicata ai workshop suddivisi in diversi punti della città di Assisi e a Santa Maria degli Angeli. I giovani potranno scegliere di partecipare ai percorsi che meglio sono in sintonia con i loro desideri di crescita e condivisione.

Serata di fraternità, arricchita da testimonianze che invitano al dialogo autentico e da un intenso momento di preghiera comunitaria.

Mercoledì 5 agosto

Mattina e pomeriggio

Laboratori che proseguono e approfondiscono quanto emerso nei workshop del giorno precedente, offrendo un cammino esperienziale di scoperta e confronto.

Sera

Grande festa fraterna e momento di gioia condivisa. Durante la serata avverrà la premiazione dei primi tre classificati del concorso musicale “Jubil Music”, iniziativa dedicata ai giovani che scelgono la musica come linguaggio del cuore e dell’anima.

Giovedì 6 agosto

Alle ore 10:00, solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei latini, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli: un invito a raccogliersi in preghiera e gratitudine, vivendo un momento di intensa comunione. A seguire: conclusione dell’evento e saluto ai gruppi partecipanti.

Appuntamenti senza prenotazione

Il «roveto ardente» (Adorazione Eucaristica) nel capannone accanto allo stadio Migaghelli, dalle 10 alle 18, e la mostra “Io, frate Francesco” nel chiostro monumentale della Basilica di Santa Maria degli Angeli, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18: un percorso espositivo che narra l’esperienza di Francesco come viaggio contemporaneo e personale, promosso dalla Provincia Serafica dei Frati Minori di Umbria e Sardegna.

NOTA PER LA STAMPA: le modalità di accreditamento per la stampa saranno comunicato nell’approssimarsi dell’evento.

Dettagli evento:

GO! Franciscan Youth Meeting

Assisi (Perugia, Italia)

Ai giovani tra i 18 e i 33 anni

dal 3 al 6 agosto 2026

Programma https://www.goassisi.org/it/ programma/

Iscrizioni https://www.goassisi.org/it/

Mail info@goassisi.org

Facebook facebook.com/goassisi/

Instagram instagram.com/goassisi/

TikTok tiktok.com/@goassisi