Il Movimento “Economia di Francesco” Celebra Cinque Anni

Il movimento “Economia di Francesco“, ispirato da Papa Francesco, celebra il quinto anniversario della sua fondazione con un’iniziativa ambiziosa che cerca di unire idealismo e azione concreta. Il movimento, originato da un appello del Papa ai giovani economisti, imprenditori e changemaker di tutto il mondo nel 2019, mira a riformare l’economia globale enfatizzando la solidarietà e la sostenibilità.

La lettera del 1 maggio 2019 ha segnato l’inizio di un percorso di riflessione e azione che ha coinvolto giovani di diverse nazionalità. Per commemorare questo importante traguardo, “Economia di Francesco” ha lanciato l’iniziativa “Steps for Peace” (Passi per la Pace). Questo progetto ambisce a realizzare un cammino simbolico di 8 milioni di passi, che rappresenta la distanza tra Assisi e Gerusalemme, due città icone di pace e spiritualità.

Questo percorso di 4.000 chilometri si propone di attraversare diverse nazioni, tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Messico, Brasile, Uganda e Giordania, coinvolgendo giovani in un viaggio fisico e spirituale. Il cammino sarà compiuto “a pezzi“, una metafora dei conflitti che continuano a infiammare il mondo e un modo per ricordare che la pace è un viaggio composto da molti piccoli passi.

L’obiettivo di “Steps for Peace” è di promuovere un’economia disarmata che, come espresso da Papa Francesco, “non uccide”. Questo invito a un’economia più giusta e pacifica è stato un tema ricorrente nei messaggi annuali del Papa a questo gruppo. Nel suo ultimo discorso di ottobre 2023, ha enfatizzato la necessità di un impegno attivo che “sporca le mani”, paragonando i giovani economisti e imprenditori a pellegrini che, seppur coperti di polvere, perseguono con coraggio il bene comune.

Essere parte di “Economia di Francesco” oggi significa adottare un approccio attivo e solidale ai problemi globali, contribuendo a costruire una comunità internazionale di giovani determinati a fare la differenza. Attraverso iniziative come “Steps for Peace”, il movimento spera non solo di simbolizzare il proprio impegno per la pace ma anche di stimolare una riflessione più ampia sulla responsabilità economica e sociale.