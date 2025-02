Incontro pubblico ad Assisi per il Centenario di San Francesco

Incontro pubblico – Il Comune di Assisi organizza un incontro pubblico per discutere idee e progetti legati agli eventi del 2026, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono d’Italia. L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 16 presso Palazzo Monte Frumentario.

All’evento parteciperanno i membri della Giunta comunale, tra cui il sindaco f.f. Valter Stoppini, l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci, l’assessore al turismo Fabrizio Leggio, l’assessore alla scuola Paolo Mirti e l’assessore al sociale Massimo Paggi. Sarà presente anche la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, delegata ai Centenari francescani.

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, prevede la presentazione di vari interventi e un dibattito sui diversi aspetti dei Centenari francescani. Il sindaco f.f. Stoppini ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei cittadini di Assisi nelle celebrazioni del centenario, invitando la comunità locale a contribuire attivamente e a rafforzare il legame con la figura di San Francesco.

Questo incontro rappresenta il primo passo di un percorso che porterà la comunità di Assisi ad essere protagonista dei grandi eventi del 2026. Il Comune di Assisi si impegna a creare opportunità significative per la città, promuovendo la massima condivisione e coinvolgimento possibile da parte dei cittadini e delle realtà associative locali.

La comunità è invitata a partecipare numerosa all’evento del 15 febbraio per contribuire con idee e proposte, mirando a lasciare un segno concreto e a rilanciare i valori universali del messaggio francescano.

Assisi, città simbolo di spiritualità e cultura, si prepara a vivere un anno di celebrazioni che vedrà coinvolti cittadini, associazioni e istituzioni in un lavoro sinergico volto a valorizzare e promuovere l’eredità di San Francesco. Il prossimo incontro sarà cruciale per definire insieme i dettagli degli eventi e le modalità di partecipazione, affinché il centenario diventi un’occasione unica per tutta la comunità.

Il sindaco f.f. Stoppini ha espresso il desiderio di vedere una partecipazione attiva da parte dei cittadini di Assisi, sottolineando l’importanza di cogliere le opportunità offerte dalle celebrazioni per rafforzare il legame con la figura di San Francesco e per promuovere i valori di pace, solidarietà e rispetto per l’ambiente che il santo ha incarnato.

In conclusione, l’incontro del 15 febbraio 2025 sarà un momento di confronto e collaborazione, aprendo la strada a un anno di eventi che celebreranno l’ottavo centenario della morte di San Francesco. La partecipazione attiva della comunità di Assisi sarà fondamentale per il successo delle celebrazioni e per mantenere viva l’eredità del santo patrono d’Italia.