Ispirazione continua nel nuovo numero della rivista san Francesco

Novembre porta interviste esclusive a Merkel e fra Ielpo

Il numero di novembre della rivista San Francesco patrono d’Italia offre uno sguardo approfondito sulla politica, la società internazionale e l’impegno per la pace, con interviste esclusive ad Angela Merkel, Josè Roviro Lopez Rivera e fra Francesco Ielpo. La fonte del comunicato stampa del magazine evidenzia come Merkel abbia raccontato le sue visite alla Basilica e al Sacro Convento, sottolineando la forza e l’attualità delle scelte radicali di san Francesco, che ancora oggi ispirano riflessione personale e senso civico.

Josè Roviro Lopez Rivera, della Comunità di Pace di San José de Apartadó, condivide la lunga esperienza di resistenza nonviolenta in Colombia, un impegno che dura da 28 anni e che resiste alle perdite e alle pressioni di interessi economici potenti, incarnando un esempio concreto di dedizione alla fraternità e alla giustizia. Fra Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, offre un’analisi sul conflitto israelo-palestinese e sul ruolo della comunità cristiana, ricordando che la presenza silenziosa e solidale può aprire vie alternative di convivenza e speranza.

Il numero include inoltre anticipazioni sull’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco nel 2026, illustrate da fra Giulio Cesareo, e un’intervista al fotografo Gabriele Cecconi, attento alle tematiche ambientali e sociali. La fonte del comunicato segnala che sull’App San Francesco Digitale è possibile consultare il numero e i precedenti trimestrali, con link per il download gratuito e abbonamento personalizzato per giornalisti (https://drive.google.com/drive/folders/1RpYtS26Bp2H_xpH1RtnRGsyeRMjVKXuf?usp=sharing; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanfrancesco.android.prod; https://apps.apple.com/it/app/san-francesco-digitale/id1451831141).