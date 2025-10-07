Leadership Francescana: Assisi ospita un innovativo percorso di guida

Dal 10 al 12 ottobre, un camp su gestione umana e spiritualità

Un progetto innovativo sta prendendo forma ad Assisi con la Leadership Francescana, un’iniziativa che fonde sapientemente spiritualità, gestione e sviluppo personale. Ideato da fra Marco Asselle e un team di esperti formatori, si propone di rivoluzionare la concezione tradizionale della leadership: non come esercizio di potere, ma come valorizzazione delle persone mettendole al centro dell’organizzazione.

Il modello ispiratore è San Francesco, il cui carisma autentico e inclusivo diventa oggi un esempio concreto e attuale di guida. I corsi combinano strumenti manageriali con coaching e spiritualità, per coinvolgere mente e cuore dei partecipanti.

Dal 10 al 12 ottobre 2025, presso l’Hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, si svolge il Leadership Camp “Capitale Umano”, dedicato a riconoscere le persone come il capitale strategico più prezioso. Il programma offre tre giorni intensi di confronto tra imprenditori, manager e professionisti del settore HR, affrontando temi cruciali quali selezione, motivazione, crescita personale e cultura organizzativa.

L’approccio proposto è pratico e immersivo, con laboratori, testimonianze e momenti interattivi, sfruttando il contesto unico e carico di spiritualità della città di Assisi. I relatori, scelti tra esperti di formazione aziendale, psicologia del lavoro e consulenza organizzativa, assicurano un percorso articolato e completo.

Le iscrizioni sono ancora aperte per pochi giorni e rivolte a chi desidera evolvere come leader e come individuo, trasformando il proprio capitale umano in un vero valore distintivo all’interno delle organizzazioni contemporanee.

Le iscrizioni sono aperte ancora per pochi giorni sulla pagina