Mons. Renato Boccardo: Un Invito Fraterno ai Pellegrini in Vista del Giubileo 2025

La Chiesa dell’Umbria si sta mobilitando per accogliere con calore e fraternità i numerosi pellegrini attesi in occasione del Giubileo 2025. Presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Assisi, si terrà il Consiglio pastorale regionale della Conferenza episcopale umbra (Ceu), dedicato principalmente alla preparazione di questo grande evento.

Mons. Renato Boccardo, presidente della Ceu e arcivescovo di Spoleto-Norcia, ha sottolineato l’importanza di questo momento di accoglienza e di preparazione. Con circa 32 milioni di pellegrini previsti per raggiungere Roma nel corso dell’anno giubilare, Mons. Boccardo riflette sull’importanza di offrire loro non solo una ricezione degna, ma anche calorosa e fraterna durante il loro transito attraverso l’Umbria.

Il presidente della Ceu evidenzia che il Santo Padre ha già dato avvio al Giubileo 2025 con la pubblicazione della bolla di indizione lo scorso 9 maggio, invitando l’intera Chiesa a intraprendere questo pellegrinaggio della speranza. In Umbria, si stanno organizzando in collaborazione con le autorità locali per garantire un’accoglienza sincera e cordiale a tutti i visitatori.

Mons. Boccardo esprime il desiderio che i pellegrini possano non solo vivere un’esperienza spirituale profonda, ma anche immergersi nella ricca storia e nelle testimonianze di vita cristiana presenti in Umbria. L’Umbria, terra di santi come Francesco, Chiara, Rita, Benedetto, Angela da Foligno, Carlo Acutis e Madre Speranza di Gesù, sarà un luogo di ispirazione e di approfondimento della fede per i pellegrini.

Fin da ora, Mons. Boccardo estende un caloroso benvenuto a tutti i pellegrini e assicura che la regione si sta preparando per accoglierli come membri della famiglia, con le porte spalancate e il cuore aperto.