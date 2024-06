Musica e solidarietà: Assisi si illumina con ‘Con il Cuore’

Musica e solidarietà – La città di Assisi abbraccia il mondo questa sera con l’evento “Con il cuore, nel nome di Francesco”, giunto alla sua ventiduesima edizione. Organizzato nel segno della pace e della solidarietà, questo spettacolo vedrà la partecipazione di numerosi artisti e testimoni impegnati in prima linea per offrire aiuto a chi ne ha più bisogno. L’evento, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta dalla Basilica di San Francesco su Rai 1, Rai Radio 1 e in streaming su RaiPlay, alle 21.30.

Grazie all’impegno di artisti e frati francescani, la serata ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere 22 progetti di solidarietà in undici Paesi diversi: Italia, Gaza e Betlemme, Benin, Burkina Faso, Haiti, Kenya, India, Libano, Romania, Tanzania e Venezuela. Fino al 30 giugno 2024, sarà possibile contribuire inviando un SMS o chiamando da telefono fisso al numero 45515.

Padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento, ha sottolineato l’importanza delle testimonianze di coloro che ogni giorno si dedicano all’accoglienza e alla cura delle persone in difficoltà. Tra queste, la commovente testimonianza di suor Nabila Saleh di Gaza e il racconto di Carolina Rey, inviata presso alcune delle Mense Francescane in Italia, che illustrerà l’incessante lavoro dei frati e dei volontari nel sostenere chi è meno fortunato.

Sul fronte musicale, scrive oggi la Nazione, la serata vedrà esibirsi artisti di grande calibro come The Kolors, i Ricchi e Poveri, i Nomadi, Fausto Leali, Orietta Berti, Enrico Nigiotti e Maninni, che si alterneranno sul palco allestito sul sagrato della Basilica di San Francesco.

Per garantire il corretto svolgimento dell’evento, saranno apportate alcune modifiche alla viabilità e alla sosta nelle vicinanze della Basilica. Dalle ore 14 fino alla mezzanotte, sarà vietato sostare in via Cardinale Raffaele Merry del Val, in via San Francesco fino all’altezza di Palazzo Vallemani, e nel tratto iniziale di via Borgo San Pietro. Dalle ore 18 fino alla conclusione dello spettacolo, il divieto di sosta si estenderà anche a via Frate Elia.

Questa sera, grazie a “Con il cuore, nel nome di Francesco”, Assisi diventerà il simbolo della solidarietà e della pace, unendo le voci di chi si impegna quotidianamente per aiutare gli altri attraverso la musica e la testimonianza.