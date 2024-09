Nuovo piano pastorale: orientamenti per Assisi e Foligno

Monsignor Domenico Sorrentino ha annunciato il nuovo piano pastorale per le diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, che sarà presentato il 15 settembre nella cattedrale di San Rufino e successivamente il 22 settembre a Foligno. Questo piano si propone di concentrarsi sull’ideale della carità, un tema centrale per la comunità cristiana.

Nel suo discorso, monsignor Sorrentino ha delineato il tema per il prossimo anno pastorale, evidenziando l’importanza della carità “nelle case” e “tra le case”. Ha sottolineato come l’attuale scenario sociale e religioso differisca notevolmente da quello delle origini cristiane, quando le case rappresentavano i centri della vita cristiana. L’obiettivo è rafforzare i valori fondamentali di fede, famiglia e vita, rispondendo così alle sfide moderne.

Il piano pastorale sarà consegnato ai fedeli durante una celebrazione che inizierà alle 16:30 nella cattedrale di San Rufino, il 15 settembre. Monsignor Sorrentino ha spiegato che il piano non è stato redatto esclusivamente da lui, ma è frutto di una riflessione condivisa dai due Consigli Pastorali di Assisi e Foligno. Questo approccio collaborativo riflette una Chiesa che cerca di camminare con maggiore consapevolezza e responsabilità comune, in linea con il metodo “sinodale” auspicato dal Papa.

In seguito alla presentazione a Assisi, il piano sarà introdotto ai fedeli di Foligno il 22 settembre alle 17:00 nella cattedrale di San Feliciano. L’evento sarà caratterizzato da un momento di preghiera, seguito da una processione fino al Santuario della Madonna del Pianto (Concattedrale di Sant’Agostino), dove sarà celebrata la Santa Messa. Inoltre, il 21 settembre alle 9:30, nella cattedrale di San Feliciano, si svolgerà una conferenza stampa per presentare il programma e i lavori in corso, con apertura anche del Museo capitolare diocesano per l’occasione.

Il piano pastorale del 2024 si propone di mettere in rilievo l’importanza della comunità e della vita domestica come pilastri della vita cristiana, recuperando lo spirito delle prime comunità cristiane che hanno avuto un impatto significativo sulla società. Il vescovo ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro di preparazione del piano e ha invitato tutti a partecipare con entusiasmo a questo nuovo percorso.