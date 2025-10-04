Omaggio a San Francesco e ai suoi valori, Giorgia Meloni in Basilica

Celebrazioni con autorità e fedeli per la festa nazionale del 4 ottobre

Con un ramoscello d’ulivo stretto tra le mani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso nella Basilica Superiore di Assisi, prendendo parte alle celebrazioni dedicate a San Francesco, Patrono d’Italia. L’accoglienza è stata affidata alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, al custode del Sacro Convento fra Marco Moroni e ai frati della comunità francescana.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha riunito numerose autorità civili e religiose, insieme a migliaia di pellegrini provenienti da ogni angolo del Paese. L’edizione 2025 della festa assume un significato particolare: segna infatti il secondo anno del percorso verso l’ottavo centenario della morte di San Francesco, atteso nel 2026.

La presenza della premier si inserisce in un contesto istituzionale e spirituale di rilievo, rafforzato dalla recente approvazione parlamentare della legge che riconosce il 4 ottobre come festa civile nazionale, dedicata ai principi francescani di pace, fraternità e tutela del creato. Un passaggio legislativo che intende valorizzare il messaggio universale del Santo di Assisi, rendendolo parte integrante della memoria collettiva italiana.

Meloni ha scelto di partecipare in forma sobria, senza discorsi ufficiali, ma con un gesto simbolico che richiama la tradizione e il significato profondo della giornata. Il ramoscello d’ulivo, portato con sé, ha rappresentato un segno di pace e riconciliazione, in linea con lo spirito francescano.

La celebrazione ha avuto luogo in un clima di raccoglimento e partecipazione, con momenti liturgici e riflessioni condivise tra istituzioni e cittadini. Il Sacro Convento, cuore pulsante della spiritualità francescana, ha accolto con solennità l’omaggio della Repubblica, confermando il ruolo centrale di Assisi nel panorama culturale e religioso nazionale.

