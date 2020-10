Padre Marco Moroni, nuovo custode del sacro Convento

Chiama o scrivi in redazione

Padre Marco Moroni, nuovo custode, Modena auguri a lui e al Cardinal Gambetti

Sono molto felice della nomina a Cardinale di padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi, annunciata oggi da papa Francesco. Tutti noi ne apprezziamo le profonde qualità umane e spirituali. Gli siamo grati per quanto ha fatto per la comunità umbra. Il mio più sincero augurio per questo importante incarico.

È un segno di grande serenità che il custode del Sacro Convento, il cuore della vita francescana mondiale, sia chiamato al ruolo di cardinale.

Un augurio sincero a Padre Marco Moroni, il nuovo custode del Sacro Convento di Assisi. Padre Marco è della Provincia Italiana di S.Antonio di Padova

Sen . Fiammetta Modena