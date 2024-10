Ritorna lo Spirito di Assisi: preghiera interreligiosa per la pace

ASSISI – Il 27 ottobre si celebrerà il 38esimo anniversario dell’incontro interreligioso per la pace voluto da Giovanni Paolo II, un evento che continua a ispirare riflessioni sulla tolleranza e sulla pace nel mondo. In questa occasione, il vescovo Domenico Sorrentino, della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, ha emesso un forte invito a tutti i credenti e ai leader mondiali a lavorare insieme per promuovere una cultura di pace e convivenza.

Nella sua lettera, monsignor Sorrentino esorta a una riflessione profonda sul dolore causato dai conflitti armati, sottolineando la necessità di intervenire per fermare la violenza e il degrado che affliggono l’umanità. “Noi credenti in Dio – scrive il vescovo – chiediamo di impegnarci per diffondere la cultura della tolleranza, per fermare lo spargimento di sangue innocente e per porre fine alle guerre”. Sottolinea come sia fondamentale, in questo momento storico, guardare all’umanità con l’ottica divina, una visione che deve sempre propugnare la pace.

Monsignor Sorrentino evidenzia che, in un periodo di conflitti e tensioni globali, è imperativo riaffermare l’importanza della pace nelle nostre coscienze e nelle nostre scelte quotidiane. Rinvocando l’incontro storico di Assisi del 1986, il vescovo ricorda che è necessario combattere contro ogni tentativo di giustificare la violenza attraverso la religione. Richiamando il Documento sulla Fratellanza umana, firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, il vescovo ribadisce il messaggio di unità e rispetto reciproco.

Il programma di quest’anno per celebrare lo Spirito di Assisi è ricco e articolato. Venerdì 25 ottobre, alle ore 10.30, si svolgerà un incontro nella Sala della Spogliazione del palazzo vescovile di Assisi intitolato “Lo Spirito di Assisi è giovane”, dedicato agli studenti. In questa occasione, dopo un videomessaggio del vescovo Sorrentino, ci sarà un dialogo con don Tonio Dell’Olio, presidente della Commissione Spirito di Assisi.

Sabato 26 ottobre sarà dedicato a una preghiera continua per la pace, che si svolgerà presso la chiesa della Cittadella – Laudato sì dalle ore 8 fino alle 20. Infine, la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Sorrentino, si terrà domenica 27 ottobre alle 12 nella Basilica superiore di San Francesco. Nel pomeriggio, alle ore 17, è prevista una preghiera interreligiosa nel Refettorietto della Porziuncola a Santa Maria degli Angeli, alla quale parteciperanno membri di diverse tradizioni religiose.

Questo appuntamento si rivela non solo un momento di preghiera ma anche un’importante opportunità per riflettere e discutere su come, insieme, possiamo promuovere la tolleranza e la pace nel nostro tempo. La presenza di diverse comunità religiose offre un segnale di unità e speranza in un periodo di sfide globali.