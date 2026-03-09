San Francesco unisce le istituzioni italiane presso Assisi

Un evento solenne dedicato alla memoria del Poverello umbro

La solennità del Sacro Convento si prepara a ospitare un momento di altissimo valore simbolico e istituzionale. Giovedì 12 marzo, la comunità dei frati accoglierà una nutrita delegazione composta da 250 rappresentanti delle massime cariche dello Stato italiano. L’occasione è legata alla venerazione delle spoglie mortali del Santo, un rito che richiama l’identità profonda del Paese e le radici francescane che ne innervano la cultura e la storia.

Il benvenuto presso la Sala Cimabue

Il programma ufficiale prenderà il via alle ore 19:00 (fino alle 21) all’interno della Sala Cimabue, cuore pulsante del Centro Convegni Colle del Paradiso. L’accoglienza sarà curata direttamente da fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, che aprirà i lavori insieme a figure di spicco del panorama politico nazionale. Tra gli interventi previsti figurano quelli dell’onorevole Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei deputati, e della senatrice Maria Domenica Castellone, Vicepresidente del Senato. Il dialogo istituzionale sarà arricchito dal contributo di Davide Rondoni, alla guida del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia.

Il cammino silenzioso verso la Cripta

Concluso il momento dei saluti ufficiali, l’intera delegazione si sposterà nella suggestiva cornice della Basilica inferiore. Qui, i rappresentanti delle istituzioni seguiranno il percorso canonico dei pellegrini, un tragitto intriso di spiritualità che conduce direttamente davanti alle spoglie del Poverello. Il protocollo prevede un tempo dedicato esclusivamente alla preghiera individuale e silenziosa, permettendo ai presenti di rendere omaggio alla figura del Santo in un clima di raccoglimento e rispetto assoluto.

Partecipazione corale delle alte cariche

L’elenco degli intervenuti testimonia l’eccezionalità dell’evento. Oltre ai vertici di Camera e Senato, Assisi vedrà la partecipazione di esponenti della Corte dei Conti, dell’Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le figure chiave confermate spiccano l’onorevole Guido Castelli, impegnato nella gestione della ricostruzione post-sisma, e l’onorevole Francesco Zaffini, Presidente della commissione Affari sociali del Senato. La presenza di questi attori istituzionali sottolinea l’importanza civile del messaggio francescano nel contesto contemporaneo.

L’ottavo centenario e la memoria storica

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi. Questo appuntamento istituzionale non rappresenta solo un atto di devozione, ma un riconoscimento formale del ruolo che la Basilica e l’ordine dei frati minori conventuali rivestono come custodi di un patrimonio morale condiviso. Save the date per questa giornata che vedrà la città di Assisi nuovamente al centro del dialogo tra fede e istituzioni pubbliche, unite nel segno del messaggio di pace e fraternità.