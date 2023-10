The Economy of Francesco: italiani al Santuario della Spogliazione

L’evento globale di The Economy of Francesco (EoF) è pronto a prendere il via il 6 ottobre direttamente dall’Istituto Serafico di Assisi, con l’hub HUB Italia di EoF in programma dal 6 all’8 ottobre al Santuario della Spogliazione. I referenti regionali di questo movimento di giovani voluto dal Papa per cambiare l’economia hanno organizzato un’intensa tre giorni di confronto, relazioni e formazione.

Oltre 80 partecipanti italiani di The Economy of Francesco (EoF) si riuniranno per esplorare tematiche economiche e sociali attraverso sessioni speciali pensate per agevolare lo scambio di idee e la condivisione. L’inizio dei lavori, nel pomeriggio del 6 ottobre, vedrà i partecipanti seguire in streaming l’IV evento “EoF Global Gathering” in diretta dal Serafico. Questo momento è cruciale per mantenere un legame forte con il movimento a livello internazionale, arricchendo la visione e le possibilità di azione di EoF Italia. Infatti, il dialogo con esperienze provenienti da tutto il mondo consente a EoF Italia di adattare efficacemente i progetti internazionali al contesto nazionale.

Successivamente, si terranno sessioni di networking e approfondimento per presentare progetti e idee già in corso o in fase di sviluppo a livello nazionale. Inoltre, sarà dedicata molta attenzione alla formazione, con sessioni di training dinamiche e interattive che permetteranno ai professionisti presenti di approfondire tematiche legate all’imprenditorialità e all’economia civile, come ad esempio le Società Benefit.

A dare enfasi a questi argomenti saranno proprio i partecipanti di EoF, attraverso uno scambio formativo reciproco che valorizzerà le competenze tecniche e professionali presenti in EoF Italia. Questo contribuirà a mantenere l’attenzione sulla visione di un’economia e un’impresa più umane.

L’aspetto formativo economico si arricchirà anche di una dimensione artistica e spirituale, con l’analisi dei dipinti di Giotto presso la Basilica Superiore di Assisi, che raffigurano la vita di San Francesco.

Le tre giornate si concluderanno con un approfondimento a cura di Antonio Caschetto, coordinatore italiano dei Circoli Laudato Si’, sulla nuova Esortazione Apostolica Laudate Deum, presentata dal Santo Padre due giorni prima dell’inizio dell’evento presso l’HUB Italia.