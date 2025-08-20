Treno Umbria pieno per canonizzazione Carlo Acutis

Ottocento pellegrini partiranno da Assisi verso Roma

Al completo il treno che il prossimo 7 settembre condurrà da Assisi a Roma circa 800 fedeli per partecipare alla canonizzazione di Carlo Acutis, giovane beato noto per la sua profonda fede e l’impegno digitale nella diffusione della religione. Lo ha reso noto don Antonio Borgo, vicario per la pastorale della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e coordinatore della commissione organizzativa dedicata all’evento.

“Dall’annuncio del Santo Padre della nuova data della canonizzazione, abbiamo riattivato tutta la macchina organizzativa per garantire un viaggio sereno e ordinato a tutti i pellegrini”, ha spiegato Borgo. Il sacerdote ha sottolineato come l’iniziativa sia stata progettata con attenzione sia spirituale che logistica, per assicurare a ciascun partecipante un’esperienza significativa e ben coordinata.

Il treno, messo a disposizione dalla diocesi, utilizzerà i biglietti già distribuiti in occasione della cerimonia inizialmente prevista il 27 aprile, rimandata per motivi organizzativi. La partenza è fissata alle 5,30 dalla stazione di Assisi Santa Maria degli Angeli, con arrivo a Roma in tempo utile per la cerimonia presieduta dal Santo Padre a San Pietro.

Tutte le informazioni aggiornate, dettagli e indicazioni per i partecipanti sono reperibili sul sito ufficiale della diocesi e del Santuario: www.diocesiassisi.it e www.assisisantuariospogliazione.it, sezione dedicata alla canonizzazione di Carlo Acutis. Il viaggio rappresenta un momento di grande gioia collettiva, riflettendo la devozione e l’entusiasmo dei pellegrini umbri per questo evento storico della Chiesa.