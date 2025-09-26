Assisi: congresso oculistica con oltre 700 medici nazionali

Due giorni di aggiornamento per specialisti in oftalmologia

Ha preso il via oggi nella città serafica la manifestazione scientifica interregionale dedicata all’oftalmologia che riunisce tre importanti società mediche specialistiche: S.T.U.E.M.O., S.I.E.T.O. e S.I.O.L. L’iniziativa, caratterizzata da un’affluenza eccezionale, conta la presenza di oltre 700 professionisti del settore, tra cui più di 150 docenti e coordinatori e oltre 550 partecipanti dall’intero territorio nazionale.

La direzione scientifica dell’evento è stata assegnata al Professor Carlo Cagini, responsabile della Clinica Oculistica presso l’Azienda Ospedaliera perugina ed ex presidente della società tosco-umbro-emiliano-marchigiana, riconosciuto come autorità di primo piano nel campo oftalmologico italiano.

La cerimonia inaugurale ha visto gli interventi istituzionali della Presidente regionale umbra Stefania Proietti, affiancata dalla Direttrice per la Salute e il Welfare Daniela Donetti. Durante il suo intervento, la Presidente ha evidenziato il valore strategico di questa iniziativa formativa per il territorio regionale e per l’evoluzione delle competenze mediche specializzate.

L’incontro scientifico presenta un panorama relatori di eccellenza, composto da docenti universitari e direttori di unità operative provenienti da ogni regione italiana, insieme a giovani professionisti che stanno maturando significative competenze nel settore, garantendo un equilibrio ottimale tra esperienza consolidata e approcci innovativi.

Il programma formativo si concentrerà sulle patologie oculari di maggiore impatto clinico: terapie mediche e interventi chirurgici per il glaucoma, strategie di controllo della progressione miopica, approcci terapeutici per il cheratocono, tecniche chirurgiche per la cataratta, con particolare focus sui casi complessi e di difficile gestione.

L’organizzazione prevede sessioni parallele in due aule adiacenti, garantendo una programmazione scientifica articolata e variegata. Sono inoltre pianificati seminari monotematici specializzati durante i quali esperti del settore presenteranno i più recenti sviluppi e le innovazioni tecnologiche nel campo oftalmologico.

“La decisione di svolgere questo congresso ad Assisi”, evidenzia il Professor Carlo Cagini, “garantisce ai partecipanti un’esperienza formativa completa, immersa nel contesto suggestivo e spirituale della città umbra, favorendo un ambiente ottimale per il confronto scientifico e l’aggiornamento professionale. Questa importante occasione formativa costituisce un momento prezioso per i clinici di approfondire numerose tematiche in due giornate intensive e produttive, favorendo il progresso delle conoscenze e il miglioramento dell’assistenza oftalmologica“.

L’evento ha ottenuto il supporto istituzionale dell’Azienda Ospedaliera perugina, dell’Ateneo di Perugia, delle amministrazioni comunali di Assisi e Perugia, oltre che della Provincia perugina, confermando l’importanza e il prestigio scientifico dell’iniziativa per l’intero territorio regionale.