Assisi potenzia i soccorsi per il Giubileo con nuova ambulanza

Operativa da domenica per la Marcia della Pace Perugia-Assisi
In vista della Marcia della Pace Perugia-Assisi di domenica 12 ottobre, l’Usl Umbria 1 ha predisposto una nuova postazione di Trasporto Sanitario Avanzato (TSA) presso il presidio ospedaliero cittadino. Il servizio, attivo dalle 8 alle 20 tutti i giorni, garantirà copertura sanitaria continuativa per l’intera durata degli eventi giubilari, con termine previsto al 31 dicembre 2025.
La postazione sarà gestita da un autista e un infermiere specializzato, pronti a intervenire in situazioni di emergenza con rapidità e competenza. La decisione, formalizzata dalla direzione dell’Azienda sanitaria, nasce dalla necessità di rafforzare la rete di soccorso in un periodo di forte afflusso turistico e religioso.
Il progetto è stato reso possibile grazie ai fondi governativi destinati al Giubileo, coordinati dalla Regione Umbria e affidati all’Usl Umbria 1 per l’attuazione operativa. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di potenziamento dei servizi sanitari territoriali, con l’obiettivo di garantire sicurezza e assistenza ai partecipanti delle celebrazioni e ai cittadini.
La nuova ambulanza rappresenta un tassello fondamentale nella gestione delle emergenze durante gli appuntamenti giubilari, in particolare in occasione di eventi ad alta partecipazione come la Marcia della Pace, che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero. Il presidio ospedaliero di Assisi, già punto di riferimento per l’assistenza sanitaria locale, si prepara così ad affrontare con maggiore efficacia le sfide logistiche e sanitarie legate al Giubileo.
