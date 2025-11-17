Avis Assisi celebra il dono e rafforza la comunità locale

Premi, solidarietà e partecipazione alla Festa del Donatore 2025

Domenica 16 novembre 2025 la città serafica ha ospitato la Festa del Donatore Avis Assisi, appuntamento che ogni anno richiama donatori, volontari e istituzioni per ribadire il valore del sangue come gesto di solidarietà e responsabilità civica. L’edizione 2025 ha assunto un significato particolare: l’intera giornata si è svolta nella frazione di Viole, scelta per coinvolgere direttamente residenti, attività locali e Pro Loco, rafforzando il legame con il territorio.

La manifestazione ha visto la presenza di numerose autorità, tra cui il sindaco Valter Stoppini, la presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi, il consigliere Ivano Bocchini, il presidente della Pro Loco Andrea Catanossi e il presidente Aido Assisi Francesco Pampanoni. Accanto a loro, le Avis di Osimo, Bastia Umbra e Tuoro sul Trasimeno, segno di un gemellaggio che si rinnova nel tempo.

La giornata si è aperta con una colazione comunitaria al Bar Viole, seguita dalla cerimonia di premiazione presso l’Asilo SS Regina delle Rose. Sono stati consegnati riconoscimenti ai donatori più assidui, tra cui le Benemerenze Oro con Rubino a Baldelli Sergio, Martellini Mirco e Varani Caldino, e le Benemerenze Oro a Casagrande Cuppoloni Flavi, Chiappini Pietro, Costantini Stefano, Dionigi Giuseppe e Mariucci Sergio. Numerosi anche i premi in argento e rame, testimonianza di un impegno diffuso e costante.

Il presidente di Avis Assisi ha rimarcato come l’associazione sia radicata nella vita quotidiana della comunità, sottolineando che il dono non è un atto astratto ma un gesto concreto che costruisce legami e diffonde fiducia. Nonostante un lieve calo delle donazioni (-5%), l’obiettivo di 1300 unità entro fine anno appare raggiungibile, confermando la vitalità della sezione.

Alle 11.30 la celebrazione religiosa nella chiesa di San Vitale, animata dal coro parrocchiale, ha dato un tono spirituale alla giornata. A seguire, il pranzo sociale presso la sede della Pro Loco ha riunito circa 130 partecipanti in un clima di festa, arricchito dalla poesia del donatore Italo Landrini e dai dolci offerti dal “Paradiso delle Bontà”.

La Festa del Donatore 2025 ha ribadito i valori fondanti di Avis: gratuità, rispetto per la vita, partecipazione attiva e promozione della salute. Un ringraziamento è stato rivolto ai volontari che rendono possibile ogni iniziativa e ai donatori, veterani e nuovi iscritti, che con il loro esempio dimostrano la bellezza del donare.

Avis Assisi ha rinnovato l’appello alla cittadinanza: continuare a donare sangue con regolarità significa salvare vite e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità solidale.