Detto fatto, Pastorelli istituisce tavolo tecnico per ospedale Assisi

È in programma giovedì 3 marzo alle ore 17.30 il primo tavolo di lavoro sulla sanità del territorio, organizzato dal capogruppo Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli. Il tema al centro del dibattito è quello dell’ospedale di Assisi e il suo potenziamento. Parteciperanno i sindaci dei comuni di Assisi, Bastia, Bettona, Cannara e Valfabbrica, sarà presente il Direttore regionale salute e welfare dell’Umbria, Massimo Braganti.

Stefano Pastorelli

L’incontro si svolgerà presso la sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, in una sala dedicata di Palazzo Cesaroni a Perugia. “Ringrazio – dice Pastorelli – i sindaci del territorio assisano che hanno aderito alla mia richiesta di istituire un tavolo di lavoro sull’ospedale di Assisi e il Direttore Braganti per la disponibilità dimostrata. In una fase come questa i cittadini hanno bisogno di verità e di informazioni corrette.