Ospedale di Assisi, visita di Stefania Proietti e Daniela Donetti

Stoppini e Cavallucci: “Presidio sanitario indispensabile per cittadini e turisti: va sostenuto e valorizzato”

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, insieme alla direttrice regionale per la salute e il welfare, Daniela Donetti, ha visitato l’ospedale di Assisi, incontrando i responsabili della struttura e gli operatori sanitari. L’incontro, sebbene informale, ha rappresentato un’occasione per un primo confronto in vista di una visita ufficiale già programmata per le prossime settimane.

Alla visita erano presenti anche il sindaco facente funzioni Valter Stoppini e l’assessore Veronica Cavallucci, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Entrambi hanno espresso apprezzamento per l’attenzione dedicata all’ospedale di Assisi, sottolineandone il ruolo essenziale per la sanità del territorio. Il presidio, infatti, fornisce un servizio fondamentale non solo per i residenti, ma anche per i numerosi turisti che ogni anno visitano la città.

In particolare, è stato evidenziato come l’ospedale assisano avrà una funzione chiave in occasione di eventi di portata internazionale, come il Giubileo 2025 e l’ottavo centenario della morte di San Francesco, momenti che porteranno milioni di visitatori in Umbria. Per questo motivo, è stata ribadita la necessità di rafforzare la struttura, potenziando il pronto soccorso, migliorando l’organizzazione delle prestazioni sanitarie e incrementando il personale in servizio.

La presidente Proietti ha sottolineato come questo primo incontro sia stato utile per salutare e ringraziare il personale medico, infermieristico e amministrativo, il cui lavoro è indispensabile per garantire cure efficaci alla popolazione. Inoltre, ha rimarcato il ruolo centrale che l’ospedale di Assisi gioca nella gestione delle liste d’attesa per le visite ambulatoriali e gli interventi chirurgici.

Il pronto soccorso, in particolare, è stato indicato come un settore da valorizzare ulteriormente, dato l’incremento del flusso di pellegrini e turisti previsto nei prossimi anni. La possibilità di fornire un’assistenza tempestiva e adeguata sarà infatti cruciale per affrontare le sfide legate all’afflusso straordinario di persone nella città.

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo tra istituzioni e operatori sanitari, che hanno potuto esprimere esigenze e proposte per il miglioramento della struttura. L’amministrazione comunale e la dirigenza sanitaria regionale hanno ribadito l’impegno a lavorare in sinergia per garantire un’assistenza di qualità ai cittadini e ai visitatori, potenziando le risorse disponibili e pianificando interventi mirati per il rafforzamento del servizio sanitario locale.

L’attenzione delle istituzioni verso l’ospedale di Assisi è stata accolta con favore dalla comunità, che considera la struttura un punto di riferimento fondamentale. L’obiettivo, condiviso da tutti i presenti, è quello di assicurare un sistema sanitario efficiente e capace di rispondere alle esigenze della città, specialmente in vista degli eventi di rilievo che interesseranno Assisi nei prossimi anni.