Pastorelli accusa Proietti, ti sei dimenticata dell’Ospedale di Assisi

Pastorelli accusa – Il candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione Stefano Pastorelli ha visitato oggi il Presidio Ospedaliero di Assisi per rivendicare i miglioramenti ottenuti in ambito sanitario e denunciare le critiche mosse dalla sindaco di Assisi, Stefania Porietti, in merito alla gestione dell’ospedale. Durante il suo intervento, Pastorelli ha sottolineato gli interventi realizzati durante il suo mandato, evidenziando come questi abbiano migliorato i servizi e la qualità dell’assistenza.

Pastorelli ha voluto ricordare alcuni dei principali risultati ottenuti, tra cui l’attivazione della riabilitazione domiciliare presso la struttura di Assisi e l’ampliamento dei servizi ospedalieri, che includono nuove attrezzature e personale più qualificato. Il candidato ha poi fatto riferimento al miglioramento del pronto soccorso, citando l’introduzione di nuovi mezzi di trasporto e l’attenzione alle stabilizzazioni dei pazienti. “Abbiamo dato il massimo per questo ospedale e per il territorio”, ha dichiarato Pastorelli, ribadendo il suo impegno per una sanità che sia davvero vicino ai cittadini.

La critica più forte di Pastorelli è stata indirizzata contro Stefania Porietti, che, secondo lui, in questi otto anni e mezzo di mandato da sindaco ha solo alimentato speculazioni negative sull’ospedale. Il candidato di Forza Italia ha accusato la sindaca di aver paventato la chiusura dell’ospedale in più occasioni, una minaccia che, a suo avviso, non si è mai concretizzata. “In realtà, abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni e servizi aggiuntivi”, ha spiegato.

Pastorelli ha aggiunto che l’ospedale di Assisi è stato messo a rischio di chiusura a causa di decisioni politiche prese dal partito che oggi sostiene Porietti. In particolare, ha accusato il gruppo politico di riferimento della sindaca di aver deciso la chiusura della maternità di Assisi, trasferendo il servizio a Pantaglia, con evidente danno per i cittadini di Assisi e del comprensorio.

Inoltre, Pastorelli ha criticato il comportamento di Stefania Porietti, definendolo un “tour da capopopolo di sinistra” che l’ha vista visitare gli ospedali dell’Umbria. Secondo il candidato, la sindaca avrebbe trascurato completamente le reali esigenze dell’ospedale di Assisi, nonostante le continue promesse non mantenute. “Mentre noi abbiamo lavorato concretamente per evitare la chiusura di nessuno dei 17 ospedali dell’Umbria, tu ti sei limitata a dire bugie e a fare promesse che non sono mai state mantenute”, ha concluso Pastorelli.

Pastorelli ha poi ribadito che, al contrario, il suo impegno è stato quello di valorizzare ogni struttura sanitaria dell’Umbria, senza chiudere alcun ospedale, e di portare avanti una politica di serietà e concretezza. “Noi ci siamo occupati dei problemi reali dei cittadini, non delle chiacchiere e delle polemiche sterili. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per una sanità regionale che non dimentichi nessun territorio”, ha dichiarato il candidato di Forza Italia.

L’intervento di Stefano Pastorelli si inserisce in un più ampio quadro di accuse reciproche tra i candidati alle elezioni regionali, con il candidato di Forza Italia che insiste sul bilancio positivo della sua gestione sanitaria e lancia sfide dirette alla Porietti, accusata di non aver fatto nulla di concreto in questi anni per il territorio di Assisi e per la salute dei suoi cittadini.