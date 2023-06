Pronto Soccorso: Un servizio che si continua a impoverire

La risposta sanitaria alle esigenze della comunità è un indicatore primario del livello di civiltà di un popolo. A ribadirlo è l’assessore comunale alla sanità, Massimo Paggi, che torna a porre l’attenzione sull’ospedale di Assisi e, in particolare, sul Pronto Soccorso.

| di Marcello Migliosi

Secondo l’assessore Paggi, il Pronto Soccorso rappresenta un biglietto da visita fondamentale non solo per l’immagine della città, ma per l’intera regione. Attualmente, la struttura ospedaliera può vantare una grande professionalità da parte di tutto il personale sanitario, che comprende medici, infermieri, operatori socio-sanitari, autisti e soccorritori. A loro va il plauso e il ringraziamento delle autorità.

Tuttavia, sorge il dubbio su quanto ancora si potrà sostenere un servizio sanitario ridotto ai minimi termini, con turni pesantissimi e logoranti per il personale. Un Pronto Soccorso degno di questo nome non può garantire un’assistenza adeguata solo in determinati orari. Si fa riferimento all’interruzione di servizi fondamentali come le Tac ed Ecografie, non effettuabili dopo le 20:00 dal Servizio di diagnostica per immagini. A ciò si aggiunge una drastica riduzione del Servizio di endoscopia digestiva, che nel corso degli anni è passato dalle mitiche 5 sedute a una sola.

L’assessore Paggi sottolinea che questa situazione non corrisponde al potenziamento dell’ospedale che ci si aspettava. Inoltre, la carenza cronica di cardiologi e anestesisti continua ad affliggere la struttura ospedaliera, generando pesanti ripercussioni sulla qualità e l’adeguatezza del Pronto Soccorso. Nonostante le richieste, la risposta ricevuta rimane invariata: “non si trovano professionisti, non ci sono professionisti, non vogliono venire ad Assisi”.

“I cittadini”, conclude l’assessore Paggi, “hanno il diritto di ottenere risposte da chi è incaricato di fornirle e da chi è stato eletto per risolvere i problemi e le esigenze della comunità”.