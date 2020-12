Senatrice Pavanelli in ospedale ad Assisi, ad attenderla il dottor Monti

Ad #Assisi con il dott. Manuel Monti, insieme a lui ho visitato vari reparti. In questo momento questa struttura sta aiutando gli ospedali di #Perugia #Foligno non essendo riservato al covid. Stanno facendo fronte alle necessità del territoriola mancanza di risorse umane aggiuntive.

Abbiamo bisogno di digitalizzare il sistema sanitario con le cartelle dei pazienti e la loro storia medica, sia a livello regionale che nazionale.

Un sistema che permetterebbe di conoscere la storia medica di ogni paziente ovunque si trovino. La mia visita coincide con una donazione per un progetto lanciato dal direttore dell’ospedale per avere un macchinario per la radiografia mobile necessaria per affrontare più rapidamente le esigenze dell’emergenza covid./Emma Pavanelli M5S