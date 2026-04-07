Artemis II, l’Umbria fotografa Orion in viaggio per la Luna

L’Osservatorio di Porziano immortala la missione spaziale

Assisi, 7 aprile 2026 – La scienza risponde al rumore del negazionismo con la forza inoppugnabile dei dati e delle immagini catturate nel profondo del cielo umbro. Nelle prime ore del 4 aprile 2026, l’Osservatorio Astronomico di Porziano ha messo a segno un risultato di portata internazionale, tracciando la rotta della capsula Orion durante la delicata fase di crociera trans-lunare. Il GAMS – Gruppo Astrofili Monte Subasio ha documentato il passaggio del veicolo spaziale mentre si trovava a una distanza superiore ai 200.000 chilometri dalla superficie terrestre. Questa operazione non rappresenta soltanto un successo tecnologico per il territorio, ma costituisce una delle prime testimonianze visive ottenute da una postazione al suolo in Italia dopo il lancio della storica missione Artemis II.

L’attività osservativa, coordinata dal vicepresidente Daniele Capezzali tra le 01:30 e le 03:47 UTC, ha permesso di individuare la navicella all’interno della costellazione dello Scorpione. Al momento del rilievo, la navicella viaggiava a una velocità di circa 1,39 km/s, mostrando una luminosità estremamente tenue, identificata con una magnitudine apparente di 14.0. Un segnale così debole ha richiesto una strumentazione d’avanguardia e una precisione di puntamento assoluta, garantita dai recenti lavori di ammodernamento della struttura finanziati dalla Fondazione Perugia. Grazie a questi interventi, il telescopio ha potuto seguire le stelle in modo inerziale, permettendo alla Orion di apparire come una traccia lineare nitida e inequivocabile nel campo inquadrato. Il segretario Cristiano Cinti ha sottolineato come l’emozione del momento sia stata bilanciata dal rigore metodologico necessario per produrre una sequenza di 72 immagini che fungono da prova inconfutabile del moto reale nello spazio.

L’analisi approfondita della sequenza ha rivelato dettagli fotometrici di enorme interesse per la comunità scientifica internazionale. Lungo la scia lasciata dalla capsula sono stati identificati dei picchi di intensità luminosa, definiti flare, causati dalla riflessione della luce solare sui pannelli fotovoltaici dell’European Service Module. Questi improvvisi aumenti di brillantezza, che hanno portato l’oggetto fino a una magnitudine di 12.6, confermano la coerenza dei dati raccolti con l’assetto reale della navicella nello spazio profondo. La robustezza dell’osservazione è stata validata dal confronto costante con le effemeridi fornite dal sistema NASA JPL Horizons, che ha guidato gli astrofili con estrema esattezza. Nonostante il basso rapporto segnale-rumore, la continuità della traccia e la coerenza delle variazioni fotometriche rendono l’identificazione assolutamente robusta, separando nettamente l’oggetto in movimento dallo sfondo stellare perfettamente puntiforme.

Oltre il dato tecnico, il valore documentaristico dell’impresa sottolinea il ritorno dell’uomo verso l’esplorazione lunare con un equipaggio composto da quattro astronauti professionisti. Per il Gruppo Astrofili Monte Subasio, guidato dal presidente Paolo Chifari, l’aver immortalato quel “puntino luminoso” significa partecipare attivamente alla scrittura della storia contemporanea e testimoniare l’avanzamento tecnologico del programma spaziale internazionale. Il lavoro svolto a Porziano rivendica il ruolo centrale dell’osservazione diretta e del metodo scientifico come uniche bussole per interpretare il progresso. Il successo umbro dimostra che, con la giusta strumentazione e competenza, anche i centri di ricerca locali possono competere su scala globale, fornendo prove tangibili del viaggio umano verso l’ignoto. Vedere quella traccia attraversare lo Scorpione ricorda che all’interno di quella luce viaggiano vite umane impegnate in una sfida che supera i confini terrestri.

L’ottenimento di queste immagini posiziona l’osservatorio italiano tra i pochi siti al mondo capaci di documentare la fase di crociera profonda della missione, solitamente appannaggio di grandi telescopi professionali situati nell’emisfero australe. La capacità di tracciare oggetti a simili distanze apre nuove prospettive per lo studio dei detriti spaziali e la sorveglianza di oggetti in transito nel sistema Terra-Luna. Pertanto, l’investimento tecnologico realizzato nel 2025 si sta già traducendo in un ritorno scientifico di altissimo profilo, elevando gli standard della ricerca astronomica amatoriale avanzata. La documentazione prodotta resterà negli archivi come una pietra miliare della partecipazione civile alle grandi imprese cosmiche del ventunesimo secolo, fungendo da stimolo per le nuove generazioni di ricercatori e appassionati di astrofisica.