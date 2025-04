Ad Assisi parte “WATT”, progetto europeo sul benessere

Camminata, dialogo e natura per l’inclusione sociale

Ha preso il via ad Assisi il progetto europeo “WATT – Walk, Think, Talk”, un’iniziativa che fonde sport, salute mentale e inclusione sociale, ideata e coordinata dall’Associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà APS ETS nell’ambito del programma Erasmus+ Sport. L’obiettivo principale è quello di promuovere un modello innovativo di benessere psicofisico, accessibile e replicabile, che unisce il movimento fisico al contatto con la natura e al dialogo terapeutico.

Il progetto, avviato ufficialmente nel dicembre 2024, punta a offrire un approccio integrato alla salute mentale, sfruttando la camminata – in particolare il nordic walking – come strumento di attivazione corporea e mentale. A questa attività si affianca la cosiddetta “terapia parlante”, ovvero momenti di confronto e riflessione condotti all’interno di piccoli gruppi, in spazi aperti e naturali.

Attraverso l’interazione tra movimento fisico e consapevolezza psicologica, WATT intende fornire benefici concreti sia sul piano corporeo che emotivo, promuovendo contemporaneamente la socializzazione e il rafforzamento delle relazioni all’interno delle comunità. Il metodo proposto mira a contrastare fenomeni diffusi di fragilità psicologica, isolamento e disagio, spesso legati a stili di vita sedentari o a situazioni di marginalità sociale.

Il progetto trae ispirazione da una precedente iniziativa organizzata sempre da VI.VA. nel 2019, dal titolo “L’Identità in Cammino”, una lezione itinerante di nordic walking combinata a un percorso di riflessione psicologica. L’esperienza, giudicata positivamente dai partecipanti, ha rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo di un modello strutturato, adattabile a diversi contesti urbani e naturali e fruibile durante tutto l’arco dell’anno.

Uno degli elementi centrali del progetto è la creazione di un Toolkit – Protocollo operativo, destinato a una vasta platea di professionisti: operatori dello sport, educatori, formatori, promotori di stili di vita sani, terapeuti e facilitatori sociali. Il manuale conterrà indicazioni teoriche e pratiche per la realizzazione delle attività WATT nei rispettivi ambiti di intervento, con l’intento di amplificare la portata del progetto e renderlo sostenibile nel tempo.

Le attività di sviluppo del progetto proseguiranno nei prossimi mesi con una serie di appuntamenti fondamentali. Il 9 maggio 2025 è prevista una formazione online aperta agli operatori del settore, che potranno apprendere i fondamenti della metodologia e approfondire i contenuti del Toolkit in preparazione. A seguire si terrà un bootcamp intensivo di due giorni ad Assisi, durante il quale i partecipanti saranno coinvolti in sessioni pratiche e laboratori esperienziali.

Ulteriori eventi pubblici verranno organizzati sia in Italia che in Slovacchia, dove il progetto è sostenuto dall’organizzazione partner OTI Slovakia, attiva nella promozione della partecipazione giovanile, dell’inclusione e dello sport come strumento educativo. In sinergia con VI.VA., OTI contribuisce all’adattamento transnazionale della metodologia e alla disseminazione delle buone pratiche attraverso un approccio educativo che combina strumenti formali e informali.

L’intervento si inserisce all’interno di un quadro europeo più ampio in cui lo sport viene sempre più riconosciuto come veicolo di benessere e inclusione, in grado di abbattere barriere culturali, fisiche ed emotive. In questo contesto, WATT si propone non solo come attività ricreativa, ma come percorso di crescita personale, in cui la camminata diventa un’occasione per ritrovare equilibrio e coesione sociale.

L’associazione VI.VA., fondata nel 2017, ha consolidato nel tempo una rete di collaborazioni locali, nazionali ed europee con l’obiettivo di promuovere progetti di salute mentale, educazione civica, solidarietà e partecipazione attiva. Con il progetto WATT, prosegue il suo impegno nella creazione di modelli innovativi che favoriscano uno sviluppo armonioso dell’individuo e della comunità, puntando sulla sinergia tra corpo e mente come chiave per il benessere duraturo.

Tutte le fasi del progetto saranno accompagnate da una costante attività di monitoraggio e valutazione, volta a misurare l’efficacia del metodo proposto e a garantire la replicabilità del modello nei diversi territori. La documentazione raccolta andrà a integrare i contenuti del Toolkit e costituirà la base per futuri interventi nell’ambito della salute pubblica e dell’inclusione sociale.

In una società sempre più frammentata, WATT rappresenta una proposta concreta per rafforzare i legami tra le persone, valorizzando spazi aperti, relazioni umane e pratiche salutari come strumenti quotidiani di prevenzione e cura.