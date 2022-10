Search for: Search Button

Alessandro Martorana è il Samaritano 2022, 22 ottobre a Petrignano d’Assisi

Alessandro Martorana – Il 22 ottobre a Petrignano d’Assisi verrà assegnato il Trofeo, cinquant’anni dopo il tragico incidente in cui perse la vita Giancarlo Tofi. L’appuntamento per la consegna del premio è per il 22 Ottobre alle ore 10.00 presso il Parco Samaritano, all’ingresso del paese di Petrignano d’Assisi. Lì, accanto alla statua di Artemio Giovagnoni, verrà celebrato il vincitore che si è distinto per un atto gene- roso, un gesto di amore verso il prossimo.

Quest’anno la commissione esaminatrice dopo aver esaminato le schede riassuntive degli episodi di solidarietà stradale, selezionati dal Comitato il Samaritano tra i recenti fatti di cronaca, ha individuato il candidato da premiare: il signor Martorana Alessan- dro di Montesanto (FE), che non ha esitato a tuffarsi in un canale per salvare dall’an- negamento una bambina di 12 anni.

«Non sono un eroe» queste le parole di Alessandro, il quale ha messo a rischio la pro- pria vita dimostrando coraggio e profondo altruismo.

Alessandro Martorana è il Samaritano 2022, a Petrignano d’Assisi

Cinquant’anni fa, era il 12 ottobre 1972, quando il petrignanese Giancarlo Tofi socco- reva coraggiosamente un ciclista caduto lungo la SS147 che congiunge Petrignano d’Assisi a Bastia. Mentre Giancarlo cercava di chiedere aiuto agli automobilisti in transito, una macchina a forte velocità lo investì in pieno. Ecco allora l’idea: alcuni cittadini di Petrignano, a ricordo di Giancarlo e di tutte le vittime della strada, pensarono di istituire un premio da assegnare ogni anno a una persona che, dietro segnala- zione di enti, autorità, forze di polizia e stampa, si fosse distinta per un gesto di co- raggio e solidarietà stradale. Il trofeo venne denominato “Il Samaritano” in riferimen- to alla parabola evangelica e dunque ai valori universali di altruismo e amore per il prossimo.

Commissione esaminatrice del Premio Samaritano 2022:

Giampiero Bianconi Tiziana Bonaceto Don Carlo Cecconi Emanuela Cesaretti Corrado Cicogna Marta Freddii Daris Giancarlni Vittorio Jervolino Federico Malizia Stefania Proietti Rossano Rossi Sandra Spigarelli Marco Tarquinio Marco Tofi

Monia Venturini