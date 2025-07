Aperto il Baby Pit Stop Unicef per mamme e neonati ad Assisi

Spazio accogliente a Santa Maria degli Angeli per famiglie

Ad Assisi è stato avviato un nuovo Baby Pit Stop Unicef presso i locali dell’Associazione VI.VA., situata in piazza Dante Alighieri a Santa Maria degli Angeli, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune e Unicef, offre un luogo protetto e riservato per consentire alle madri di allattare o cambiare il pannolino ai neonati in un ambiente sereno e accogliente.

Il nuovo punto di accoglienza nasce all’interno del programma Unicef “Ospedali e Comunità Amici dei Bambini”, con l’obiettivo di garantire spazi dedicati all’infanzia e al benessere delle famiglie anche fuori dalle mura domestiche. Il Baby Pit Stop rappresenta un tassello importante nella creazione di un tessuto sociale attento alle esigenze dei più piccoli, promuovendo al contempo la cultura della cura dell’infanzia e dell’assistenza alla genitorialità.

L’inaugurazione, avvenuta lunedì 21 luglio, ha visto la presenza di numerose famiglie, di rappresentanti dell’amministrazione comunale e del mondo Unicef. Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione nel sostenere iniziative che rafforzano il tessuto comunitario attraverso servizi utili per i cittadini, mentre l’assessore Francesca Corazzi ha ribadito la volontà di continuare a sostenere spazi inclusivi a beneficio delle famiglie del territorio.

Presenti anche Fausto Santeusanio, presidente del Comitato Unicef Perugia, che ha espresso apprezzamento per la collaborazione con l’Associazione VI.VA. e il Comune di Assisi, e Iva Catarinelli, presidente del Comitato Unicef Umbria, che ha evidenziato il valore della rete dei Baby Pit Stop come strumenti di supporto concreto alle famiglie. Fabiana Lombardi, referente locale dell’iniziativa Unicef, è stata ringraziata per il costante impegno dedicato al coordinamento delle attività sul territorio.

Il Baby Pit Stop si inserisce nella rete nazionale Unicef, contribuendo alla creazione di luoghi che facilitano l’allattamento al seno e la cura dei neonati in contesti pubblici, assicurando la tutela della salute e il diritto all’alimentazione dei bambini anche in spazi di comunità. Lo spazio inaugurato rappresenta un ulteriore passo verso una comunità capace di prendersi cura delle famiglie e di creare condizioni favorevoli per una genitorialità serena.

L’Associazione VI.VA., attiva nell’ascolto dei bisogni della comunità, ha manifestato l’intenzione di organizzare in futuro incontri dedicati alle neo mamme per fornire momenti di confronto con professionisti ed esperti, creando un punto di riferimento utile alle famiglie che desiderano ricevere consigli su allattamento, salute del neonato e accudimento dei figli nei primi mesi di vita.

Maria Serena Galassi, in rappresentanza dell’Associazione VI.VA., ha sottolineato come il Baby Pit Stop potrà diventare un luogo simbolico e pratico, capace di trasformare la collaborazione tra enti pubblici e realtà associative in azioni tangibili a favore delle famiglie.

L’apertura del Baby Pit Stop a Santa Maria degli Angeli assume il significato di un segnale positivo di vicinanza alle famiglie da parte della comunità e delle istituzioni, offrendo un servizio gratuito e protetto per le madri e i neonati, sostenendo una cultura di rispetto verso le necessità di allattamento e cura, e promuovendo l’attenzione verso i diritti dell’infanzia. L’obiettivo resta quello di consolidare la rete dei Baby Pit Stop come luoghi di inclusione e condivisione all’interno delle città, sostenendo i genitori nella loro quotidianità attraverso spazi dedicati, in grado di garantire accoglienza e rispetto, favorendo lo sviluppo di comunità più solidali, attente e consapevoli.