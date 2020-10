Catena Umana della Pace, ecco le prime immagini di Assisi

Dal 1961, la Marcia PerugiAssisi è una forte chiamata all’impegno per la pace. E così è anche quest’anno, nonostante le forti restrizioni imposte dalle norme sanitarie.

E’ iniziata la Marcia PerugiAssisi, quest’anno si è però trasformata in una Catena Umana. Una lunga catena fatta di donne e uomini che credono nella pace e siccome ci credono sono disponibili a fare uno sforzo in più per dare una mano alla pace. La catena si trova in due luoghi, Perugia e Assisi.

In ogni luogo le persone sono distanziate almeno due metri ma unite dal filo che ciascuno ha portato e annodato a quello degli altri. Quel filo simboleggia l’impegno a tessere nuovi rapporti umani basati sulla cura reciproca e dell’ambiente.