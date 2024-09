Dibattito su Disabilità e Inclusione con Locatelli e Di Maolo

Domenica 15 settembre 2024 alle 18:15, la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi ospiterà il panel intitolato “Diversità: dallo stigma alla cura”, parte della manifestazione culturale “Il Cortile di Francesco”. Questo incontro, promosso dai frati del Sacro Convento di Assisi, si concentrerà sull’evoluzione della percezione della disabilità e delle strategie di inclusione.

L’evento riunirà figure chiave nel campo della disabilità e dell’inclusione. Tra i relatori principali ci saranno Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, e Francesca di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi. L’incontro esplorerà il tema delle relazioni di cura e dell’inclusione, analizzando i progressi fatti e le sfide rimaste in Italia.

Le discussioni verteranno su diverse questioni, come le sfide attuali e future in materia di disabilità, le prospettive di miglioramento e le criticità a livello individuale, sociale e istituzionale. Si cercherà di rispondere a domande su quali siano le priorità per promuovere un’inclusione reale e sostenibile a vari livelli, dal locale al nazionale e internazionale.

A partecipare saranno anche Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria; Benedetta De Luca, influencer e content creator; e Enrico Delle Serre, portavoce nazionale dell’associazione PIAM – Anffas. Il dibattito sarà moderato da Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell’Umbria.

L’evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle dinamiche di cura e di inclusione, offrendo una panoramica completa delle politiche e delle iniziative attuali. Si discuterà di come affrontare e superare gli stereotipi e le barriere legati alla disabilità, puntando su un miglioramento continuo delle pratiche e delle politiche.

Il dibattito mira a offrire spunti di riflessione e soluzioni pratiche per promuovere una società più inclusiva, in grado di accogliere e supportare tutte le persone, indipendentemente dalle loro condizioni. L’incontro si configura come un’importante piattaforma per il confronto e l’aggiornamento su temi di rilevanza sociale e culturale.