G7 Inclusione e disabilità: Avis presente ad Assisi

G7 Inclusione e disabilità – Ad Assisi, dal 14 ottobre, ha preso avvio il G7 sull’inclusione e la disabilità, un evento innovativo che si focalizza esclusivamente su questi temi di rilevanza sociale. La manifestazione si propone di stimolare un dialogo costruttivo tra le istituzioni e il mondo dell’associazionismo, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su questioni cruciali come l’accessibilità e il diritto alla vita indipendente.

Nel corso di questa tre giorni, numerosi volontari di Avis sono stati presenti con uno stand informativo, pronti a fornire dettagli sulla missione e le attività dell’associazione. A rappresentare Avis c’erano il vicepresidente vicario di Avis nazionale, Fausto Aguzzoni, e il presidente di Avis Umbria, Enrico Marconi.

Il G7 ha visto la partecipazione dei ministri dei vari paesi membri, un’occasione per lanciare un appello per la condivisione e la pace, ma anche per porre l’accento su tematiche fondamentali legate all’inclusione sociale e lavorativa. Durante l’evento, sono stati discussi i diritti di tutti di prendere parte attivamente alla vita pubblica e sociale, affermando il valore dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità.

L’importanza di Avis in questo contesto è legata non solo alla sua storica funzione di sostegno alle attività trasfusionali, ma anche alla sua vocazione a promuovere l’inclusione sociale. Questo impegno si traduce in iniziative concrete, come il documentario “Senza confini”, realizzato in collaborazione con la Fisdir (Federazione Italiana degli Sport Paralimpici degli Sport Intellettivo Relazionali), in occasione della Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down.

Durante il suo intervento, Fausto Aguzzoni ha sottolineato come l’associazione si senta sempre in sintonia con i temi dell’inclusione. “Ogni qual volta si discute di questi argomenti, Avis è presente”, ha dichiarato. “La solidarietà e la gratuità del dono sono alla base del nostro operato, ed è per questo che ci sentiamo a nostro agio in questo contesto. Collaborare con la Fisdir è solo una delle modalità con cui dimostriamo il nostro impegno”.

Aguzzoni ha poi evidenziato l’importanza di approfondire le relazioni con il mondo della disabilità, sottolineando che Assisi rappresenta un luogo emblematico per riscoprire i valori di semplicità e inclusione. “In occasioni come questa, è fondamentale riaffermare i principi che guidano il nostro operato”, ha aggiunto.

Anche Enrico Marconi ha espresso soddisfazione per la presenza di Avis all’evento. “Essere qui è cruciale”, ha affermato. “Vogliamo ribadire che la disabilità non è un ostacolo alla donazione. La nostra associazione si impegna a garantire inclusione e solidarietà, oltre a fornire supporto ai malati non solo attraverso il dono di emocomponenti, ma anche con servizi di assistenza”.

Marconi ha concluso enfatizzando le molteplici sfaccettature del volontariato, affermando che Avis rappresenta un esempio di come sia possibile superare ogni barriera. “Siamo qui per dimostrare che le limitazioni non esistono, soprattutto in un contesto come il nostro”, ha concluso.

In questo modo, il G7 Inclusione e disabilità ad Assisi rappresenta non solo un momento di confronto, ma anche un’occasione per unire le forze e promuovere un mondo più inclusivo, dove ognuno possa contribuire attivamente al bene comune.