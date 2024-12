Gli auguri di Natale [Video] di fra Marco Moroni: un messaggio di pace

Gli auguri di Natale di fra Marco Moroni: un messaggio di pace

Gli auguri di Natale – In occasione delle festività natalizie, il padre Custode del Sacro Convento di San Francesco, fra Marco Moroni, ha diffuso un messaggio di auguri che invita alla riflessione e alla preghiera per chi sta soffrendo, a causa delle difficoltà quotidiane o dei conflitti che scuotono il mondo. Il videomessaggio, che può essere visualizzato al link https://youtu.be/aIhlZGsBAoM, è accompagnato dalle parole di fra Marco che, sebbene richiamino l’importanza di festeggiare il Natale, sottolineano l’importanza di non dimenticare chi vive nel dolore.

Nel messaggio, fra Marco Moroni esorta tutti a non dimenticare chi sta attraversando momenti di sofferenza, ribadendo con forza la necessità di pregare per chi vive situazioni di difficoltà. «Non dimentichiamo tutte le guerre che sono in corso», afferma il Custode, invitando alla riflessione sull’impatto che le conflittualità a livello globale hanno sulla nostra società e sulle vite dei più vulnerabili.

Il pensiero delle guerre in corso, sia a livello locale che internazionale, non solo segna la riflessione natalizia di fra Marco, ma è anche il tema centrale del suo intervento durante il Concerto di Natale 2024 nella Basilica di San Francesco in Assisi, un evento che quest’anno è stato focalizzato sul tema della pace e della riconciliazione. Il concerto, trasmesso su Rai1 il 25 dicembre alle 12.25, sarà anche disponibile in streaming dal giorno successivo, con il messaggio integrale di fra Marco, che invita tutti a fare della preghiera un momento di speranza e di solidarietà verso chi vive in contesti di guerra.

Fra Marco ha enfatizzato che la pace è un bene che va coltivato ogni giorno, non solo durante le festività, e che ogni piccola azione di cura, attenzione e preghiera può contribuire a costruire una società più giusta e serena. La sua riflessione si fa eco della necessità di ripensare al Natale non solo come un momento di festa, ma anche come una chiamata alla solidarietà, affinché ogni gesto di gioia possa essere condiviso con chi sta attraversando momenti difficili.

In un momento storico segnato da numerosi conflitti, il messaggio di fra Marco Moroni non può che risuonare con forza, invitando a un Natale che, pur nella sua dimensione di festa, non dimentica il dolore di chi è lontano dai propri cari, o vive la sofferenza della guerra. La sua riflessione si fa portavoce di un augurio che va oltre la tradizione, per abbracciare la speranza di un mondo che possa finalmente trovare la pace.

Il messaggio di fra Marco è stato accolto con grande attenzione e sensibilità dalla comunità di Assisi e da tutte le persone che, ogni anno, attendono con impazienza il suo augurio natalizio, sempre ricco di significato e di contenuti profondi. Quest’anno, la riflessione sulla pace assume un valore ancora più forte, invitando ciascuno a non dimenticare le sofferenze degli altri, ma a impegnarsi per un mondo migliore.

Il Concerto di Natale è da sempre un appuntamento atteso da molti, e anche quest’anno non deluderà le aspettative, portando in scena un’interpretazione musicale che, oltre a celebrare il Natale, diventa un’occasione per riflettere su tematiche urgenti e fondamentali come la pace e la riconciliazione. Il messaggio di fra Marco Moroni resta quindi un invito a un Natale diverso, un Natale che non si limita alla celebrazione personale, ma che si apre a una dimensione di compassione verso gli altri, soprattutto verso chi soffre.

Domani, 25 dicembre, l’evento sarà trasmesso su Rai1 alle 12.25 e il video integrale del concerto sarà visibile a partire dalle 13.00 sul canale YouTube, per consentire a tutti di partecipare, anche a distanza, a questo momento di riflessione e di unione. Il messaggio di fra Marco resta un richiamo forte e deciso, che invita a non voltarsi dall’altra parte e a non dimenticare le sofferenze di chi è coinvolto in situazioni di conflitto.

Concludendo il suo intervento, il Custode del Sacro Convento ha sottolineato che, sebbene la gioia del Natale sia un dono che tutti meritano di vivere, è essenziale che questo periodo dell’anno diventi anche l’occasione per guardare oltre i propri confini e tendere la mano a chi è nel bisogno. Il suo appello per una riflessione profonda su temi come la pace, la solidarietà e la riconciliazione, riprende il messaggio di San Francesco, che ha sempre posto al centro della sua vita e della sua missione l’amore per l’altro, soprattutto per chi è più vulnerabile.

Il messaggio natalizio di fra Marco Moroni, quindi, rappresenta una preziosa occasione per fermarsi, riflettere e, soprattutto, agire, affinché il Natale non sia solo un momento di festa, ma anche di vera solidarietà e vicinanza verso chi soffre.