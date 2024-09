Inaugurata la nuova mensa della “Giovanni XXIII”

Con una grande e bella festa è stato inaugurato l’ampliamento della mensa della scuola primaria Giovanni XXIII a Santa Maria degli Angeli, la prima opera nel suo genere finanziata grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) a essere terminata in Umbria.

Alle 9 è avvenuto il taglio del nastro davanti ai bambini, ai genitori, al personale docente e non docente dell’istituto scolastico e delle imprese e ai tecnici e al personale del Comune che hanno lavorato al progetto e alla realizzazione a tempo record (è stato impiegato poco più di un anno per realizzare l’opera finita).

Il sindaco Stefania Proietti, accompagnata dagli assessori alle opere pubbliche e alle politiche scolastiche Veronica Cavallucci e Paolo Mirti, oltre che dal vice sindaco Valter Stoppini, ha sottolineato la “gioia e l’onore di inaugurare una struttura che, tra i primi in Umbria, abbiamo realizzato con le risorse del Pnrr. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di questo traguardo perchè l’ampliamento della mensa con i relativi nuovi locali è un luogo di educazione e di socialità, risolve il problema dei doppi turni e averlo costruito secondo criteri moderni e funzionali, con risorse Pnrr che siamo stati in grado di intercettare, ci riempie di soddisfazione”.

Per l’assessore Mirti “oggi è un giorno importante perchè la scuola oltre a insegnare conoscenze e saperi deve avere spazi come la mensa pensati per il benessere dei nostri ragazzi e per la loro crescita”.

L’assessore Cavallucci ha sottolineato che “si tratta di un’opera ideata e costruita tenendo conto delle migliori soluzioni di risparmio energetico e

sicurezza antisismica, che inauguriamo in anticipo di un anno rispetto alle pur stringenti scadenze imposte dal Pnrr, inoltre può diventare anche uno spazio aperto alla comunità, alle associazioni che, in alcune situazioni, ne potranno usufruire”.

Erano presenti tra gli altri, oltre la dirigente scolastica Chiara Grassi, gli assessori Fabrizio Leggio e Massimo Paggi, i consiglieri comunali Scilla Cavanna, Marylena Massini e Laura Pizziconi.

La nuova mensa conta 320 metri quadrati compresi i servizi e l’ampliamento della nuova cucina. Il costo complessivo dell’opera, i cui lavori sono iniziati a giugno 2023, è stato di 726 mila euro. L’amministrazione comunale ha inoltre chiesto e ottenuto per la stessa scuola un finanziamento di oltre 800.000 euro per lavori di efficientamento energetico e per la sostituzione di tutti gli infissi dell’intero plesso scolastico Giovanni XXIII.