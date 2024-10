La Basilica di San Francesco: Inclusione per Ciechi e Ipovedenti

La Basilica di San Francesco compie un importante passo verso l’accessibilità, inaugurando oggi un nuovo percorso che consentirà a persone cieche e ipovedenti di esplorare la sua straordinaria bellezza artistica e spirituale. L’iniziativa è stata avviata in prossimità dell’apertura del G7 sulla Disabilità e Inclusione, previsto per il 14 ottobre.

A partire da oggi, 11 ottobre, nella Basilica verranno installati pannelli in braille e mappe tattili, realizzati con il sostegno del Ministero per le Disabilità, e grazie alla collaborazione del Centro Nazionale del Libro Parlato, dell’Ufficio Relazioni Internazionali e della stamperia braille dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Un ringraziamento particolare va alla vicepresidente Linda Legname, che ha coordinato l’intero progetto.

Il nuovo percorso di visita comprende nove tappe e si sviluppa seguendo il tracciato delle tradizionali visite turistiche. All’ingresso della chiesa inferiore, i visitatori troveranno una presentazione generale che illustra l’importanza estetica e spirituale del complesso monumentale. Procedendo in senso orario, si potranno scoprire la Cappella di San Martino, la Cripta, i transetti nella parte posteriore della navata, e le Cappelle laterali dedicate alla Maddalena, a Sant’Antonio e a Santa Caterina.

Il percorso prosegue salendo le scale che conducono all’elegante chiostro gotico-rinascimentale di Sisto IV, fino ad arrivare alla chiesa superiore, famosa per i suoi affreschi del ciclo giottesco. Ogni pannello informativo include il testo in braille, affiancato dalla stessa informazione in un carattere adatto a persone ipovedenti, in italiano e in inglese. Inoltre, è presente un QR code che permette di accedere a audiodescrizioni registrate in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo) disponibili sul canale YouTube @SanFrancescoAssisi, descrivendo dettagliatamente ogni tappa del percorso.

Nonostante alcune limitazioni nella copertura internet all’interno della chiesa inferiore, il progetto mira a migliorare questo aspetto in futuro. I dieci sostegni per i pannelli e le mappe, realizzati in legno dalla falegnameria del Sacro Convento, sono stati prodotti sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico della Basilica.

Contemporaneamente, continuano i lavori per la costruzione di un ascensore che collegherà più facilmente le due chiese della Basilica. Recentemente, la prima fase dei lavori è stata completata con la rimozione del cantiere esterno. Ora ci si trova nella fase finale, con il focus sul montaggio e collaudo dell’ascensore nella torre del Cupolino.

Fra Marco Moroni, membro della comunità francescana, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della Basilica nel contesto di un percorso culturale, tecnologico e sociale che promuove un’inclusione autentica. “Credo che questo sia un segno di speranza e un’ispirazione per molti. Anche un edificio antico come la Basilica, nonostante le restrizioni per la sua tutela, può avanzare e diventare sempre più accogliente per tutti”, ha dichiarato.

In occasione dell’apertura del G7, lunedì 14 ottobre, la Basilica di San Francesco sarà accessibile solo a coloro in possesso di un pass, per motivi di sicurezza. La chiesa inferiore non sarà accessibile dalle 11 fino alla conclusione dell’evento, prevista per le 17.30, mentre la chiesa superiore resterà aperta esclusivamente ai partecipanti al G7. La registrazione per partecipare è obbligatoria e può essere effettuata sul sito g7disabilityinclusion.it.

Alle 18.30 di quel giorno, sarà celebrata una Santa Messa nella chiesa inferiore, aperta a tutti i fedeli e ai visitatori. Questo evento rappresenta un ulteriore passo verso l’inclusione, sottolineando l’impegno della Basilica di San Francesco nel rendere accessibile il suo patrimonio culturale e spirituale a un pubblico sempre più ampio.