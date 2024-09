Lo sportello ADiC a Santa Maria degli Angeli inaugura 4 settembre

Lo sportello ADiC – Mercoledì 4 settembre alle 11:30 verrà inaugurato il nuovo sportello dell’Associazione per i Diritti dei Cittadini (ADiC) a Santa Maria degli Angeli, presso il DigiPass del Comune di Assisi, in via Patrono d’Italia. L’apertura di questo presidio rappresenta un importante passo avanti per garantire sostegno e assistenza legale ai residenti della zona.

All’evento di inaugurazione parteciperanno figure istituzionali di rilievo. Tra queste, i sindaci dei Comuni di Bastia Umbra e Assisi, il presidente di ADiC Umbria, Marco Lucherini, la presidente di ASAD, Liana Cicchi, e il coordinatore territoriale della zona sociale 3, Fulvio Mecci. La presenza di queste autorità sottolinea l’importanza del nuovo sportello come punto di riferimento per la comunità.

L’ADiC è un’associazione impegnata da tempo nel fornire supporto ai cittadini, con un’attenzione particolare ai temi legati ai diritti civili e all’assistenza legale. Grazie all’operato dei suoi volontari, l’associazione si propone di guidare i cittadini nella complessità del sistema giuridico, offrendo consulenze e informazioni necessarie per affrontare questioni legali.

Il nuovo sportello a Santa Maria degli Angeli si aggiunge a una rete già consolidata di punti informativi presenti in diverse località dell’Umbria. L’ADiC è infatti attiva in vari comuni, tra cui Perugia, Terni, Corciano, Città di Castello, Norcia, Gubbio, Gualdo Tadino, Foligno e Spoleto. L’apertura del nuovo presidio rappresenta un ulteriore sforzo per garantire una maggiore copertura territoriale e avvicinare l’assistenza legale alle persone che ne hanno bisogno.

Lo sportello di Santa Maria degli Angeli sarà operativo due volte alla settimana, precisamente il lunedì e il giovedì, dalle 10:00 alle 12:00, presso i locali ASAD in via Patrono d’Italia 66. Questi orari sono stati stabiliti per offrire ai cittadini un accesso agevole e regolare ai servizi di consulenza.

Il DigiPass, sede dello sportello, è una struttura pensata per facilitare l’accesso ai servizi digitali e di informazione per la cittadinanza, e l’inserimento di un punto ADiC all’interno di questo contesto riflette l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità e del rispetto dei diritti.

L’inaugurazione di questo sportello arriva in un momento in cui la domanda di servizi di assistenza legale è in crescita, soprattutto in aree dove l’accesso a tali risorse è limitato. Con l’apertura di questa nuova sede, l’ADiC mira a rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità, garantendo un sostegno concreto a chi si trova in situazioni di difficoltà legale.

La collaborazione tra ADiC e ASAD, che ospiterà lo sportello nei propri locali, rappresenta un ulteriore esempio di come il lavoro sinergico tra organizzazioni diverse possa contribuire al benessere della collettività. Liana Cicchi, presidente di ASAD, ha sottolineato l’importanza di questa partnership nel fornire un servizio di valore per la comunità locale.

Nel contesto regionale, il ruolo dell’ADiC è sempre più rilevante, considerata la crescente complessità delle normative e l’esigenza di tutelare i diritti dei cittadini. Le attività di consulenza e assistenza offerte dall’associazione sono rivolte a un ampio spettro di problematiche, che vanno dalle questioni legate al diritto del lavoro, a quelle inerenti la famiglia e la previdenza sociale.

L’inaugurazione di mercoledì prossimo rappresenta quindi un’occasione significativa per rafforzare la presenza dell’ADiC sul territorio e per ribadire il suo impegno nei confronti dei cittadini di Santa Maria degli Angeli e delle zone limitrofe. La partecipazione delle autorità locali all’evento dimostra il riconoscimento istituzionale del valore di questo servizio.

L’obiettivo dello sportello è quello di fornire ai cittadini strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane legate ai diritti e alla legalità, in un’ottica di supporto e solidarietà che caratterizza da sempre l’operato dell’ADiC.