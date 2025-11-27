Nasce il Comitato per i diritti dei residenti di Assisi

Assemblea pubblica per tutelare vita nel centro storico

Nel cuore della città serafica prende forma un nuovo organismo civico: il Comitato del Centro Storico di Assisi, nato dall’iniziativa di un gruppo di residenti decisi a difendere la qualità della vita e a riaffermare il ruolo degli abitanti nelle scelte urbanistiche e sociali.

La presentazione ufficiale avverrà sabato 29 novembre alle ore 17:30 nella Sala della Conciliazione, durante l’assemblea pubblica “Vivere il Centro” convocata dall’amministrazione comunale. In quell’occasione saranno illustrati gli obiettivi del Comitato e verrà rivolto un invito aperto a tutti i cittadini che vivono stabilmente nel centro storico.

I promotori sottolineano come Assisi rappresenti una realtà unica: città universale, meta di milioni di visitatori, ma anche luogo quotidiano che deve garantire servizi, residenzialità e decoro a chi vi abita. Da questa consapevolezza nasce l’esigenza di un organismo rappresentativo capace di raccogliere le istanze dei residenti e di trasformarle in proposte concrete.

Il nuovo Comitato si propone come osservatorio permanente sulle dinamiche abitative, sociali e culturali, con l’intento di instaurare un dialogo costruttivo con l’amministrazione e con gli attori del territorio. Tra i temi prioritari figurano viabilità, sostenibilità, equilibrio tra turismo e vita quotidiana, oltre alla valorizzazione del patrimonio urbano.

La partecipazione dei cittadini sarà determinante: la presenza e il contributo di ciascuno daranno forza a un progetto che mira a costruire un futuro più equilibrato e inclusivo per la comunità assisana, dove il centro storico torni ad essere non solo vetrina internazionale, ma anche casa viva e condivisa.