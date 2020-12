Chiama o scrivi in redazione

Padre Marco Moroni, celebra Santa Messa nella Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi

Il Natale arriva in punta dei piedi anche nella Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi: ieri i nostri anziani hanno potuto godere, in totale sicurezza, di un pomeriggio diverso, iniziato con la Santa Messa celebrata all’aperto, nella terrazza della struttura, da Padre Marco Moroni, nuovo Custode del Sacro Convento di Assisi: i pochi partecipanti fuori e i nostri nonni dentro, a partecipare grazie alle vetrate che permettevano di vedere e alle casse per ascoltare anche dall’interno.

In seguito, sempre nella terrazza, ha suonato un concerto per i nostri ospiti, con le stesse modalità, il quartetto composto da Chiara Lupattelli, Michelangelo Matilli, Anna Massettini e Alessia Cinti. Canti di Natale alternati a canti della tradizione italiana hanno rallegrato gli animi purtroppo provati di tutti, dagli anziani agli operatori, mentre un Babbo Natale / infermiere ha consegnato loro dei piccoli doni. Una vera piccola carezza che ci ha permesso di riassaporare almeno un po’ la dolcezza di un Natale sicuramente diverso.

A tutti coloro che hanno animato il pomeriggio di ieri, con la celebrazione e il concerto, va il nostro più sentito ringraziamento, unito sempre al perenne e inestinguibile Grazie che dobbiamo ai nostri operatori, che anche in questi giorni di festa si prenderanno cura dei nostri nonni. Grazie per questo piccolo momento che, nonostante si sia svolto all’aperto e quindi al freddo, ha in realtà scaldato, e molto, il cuore di tanti.